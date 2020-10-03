Mersin´de DEAŞ operasyonuna 1 tutuklama

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MERSİN, (DHA)MERSİN´de DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik devam eden çalışmalar kapsamında, Suriye´nin Elbab bölgesinde DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyette bulundukları yönünde istihbarat alınan 2 şüphelinin adreslerine, operasyon yapıldı. Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

Devam eden çalışmalar kapsamında şüphelilerden birisi hakkında DEAŞ terör örgütü üyesi olduğuna dair 2 ek ifade alınmasının ardından Cumhuriyet Savcısı, şüphelinin tekrar gözaltına alınması kararını verdi. Bunun üzerine polis, şüpheliyi tekrar gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2020-10-03 10:58:04



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