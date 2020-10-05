Yol kenarındaki toprak alana çarpan kamyonun sürücü öldü

Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), (DHA)MERSİN'in Mut ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki toprak alana çarpan kamyonun sürücüsü Hasan Karagöz (25), yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde Karaman yolu 33'üncü kilometre Ardıçlıdolama mevkisinde meydana geldi. Mut'tan Karaman yönüne giden Hasan Karagöz yönetimindeki elma yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki toprak alana çarptı. Kazada sürücü Hasan Karagöz olay yerinde yaşamını yitirdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Mut Murat SÖZERİ
2020-10-05 19:22:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.