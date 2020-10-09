Tatilciler deniz keyfi yaptı, köpekler de suya girdi

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Atike Ceylan KAÇAR/ SİLİFKE (Mersin), (DHA)MERSİN´in Silifke ilçesinde tatilciler, güzel havada denize girdi. Burada suya giren iki sokak köpeği de tatilcilerden yoğun ilgi gördü.

Yurt genelinde sonbahar etkisini sürdürürken, Mersin´in Erdemli ilçesine bağlı Boğsak mevkinde, hava ve deniz suyununu sıcak olmasıyla tatilciler, sahili doldurdu. Deniz keyfi yapan tatilcilerin yanı sıra iki sokak köpeğinin de suya girdiği görüldü.

Köpeklerle birlikte denizde yüzenler, hayvanların da yaşam hakları olduğunu, bu nedenle suya giren hayvanları görünce çok sevindiklerini belirtti. DHA-Genel Türkiye-Mersin / Silifke Atike CEYLAN KAÇAR

2020-10-09 09:50:03



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