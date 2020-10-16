Maskeliler çetesi, 3 bin 244 saatlik görüntü incelenince yakayı ele verdi (2)

O kan grubuna sahip olanlar koronayı daha hafif atlatabilir!

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4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Mersin'de, 3 bin 244 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü ve bölgeye giriş-çıkış yapan 244 bin aracın incelenmesiyle yakalanan 4 kişilik 'maskeliler' adlı hırsızlık çetesinin üyeleri tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Toroslar Mustafa ERCAN

2020-10-16 14:04:50



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