Akdeniz Belediyesinden Melemez’e Atatürk Heykeli

– Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97’nci yılında, İhsaniye (Melemez) Mahallesine kazandırdığı Atatürk Heykelinin açılışı, her yaştan vatandaşın katıldığı kortej yürüyüşü ve ardından yapılan törenle gerçekleşti.

Akdeniz ilçesine bağlı, Girit göçmeni vatandaşların ağırlıklı olarak yaşadığı İhsaniye Mahallesinde düzenlenen törene, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak ve başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ile ellerinde bayraklarla 7’den 70’e yüzlerce mahalle sakini katıldı. Tören, bando eşliğinde yapılan kortej yürüyüşü, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.



“Ülkemizi, bayrağımızı ve birbirimizi seveceğiz”

Törende bir konuşma yapan Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz’ sözünü hatırlatarak, “’Cumhuriyeti biz kurduk. Onu yaşatacak ve yükseltecek, muasır medeniyetler seviyesine getirecek olan sizlersiniz’ diyen bir Atamız var. Eğer büyük bir cumhuriyet olmak istiyorsak, birbirimizi seveceğiz, ülkemizi ve bayrağımızı seveceğiz. Kendi içimizde kavga etmeyip kardeşçe yaşayacağız. Hiçbir ayırım yapmadan Türkiye Cumhuriyeti’ni oluşturan tüm insanlarımızı, Türkü, Kürdü, Yörük’ü, Arap’ı, Alevi’si veya Sünni’si ile tüm renklerimizi seviyoruz. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’ni ve bu bayrağı seven herkesi kardeş biliyoruz. Hiç kimseyi ayrıştırmıyoruz, ayrıştırmayacağız. Cumhuriyetimiz kutlu olsun. Daha nice bayramlar kutlamak dileğiyle saygılarımı sunuyorum” dedi.

Öğrencilerin, “Yaşasın Cumhuriyet” adlı şiiri okumasının ardından etkinlik, Kibrit Kutusu Grubu’nun konseri ile devam etti.

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