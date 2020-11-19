Başkan Özyiğit’ten ÇBK Yenişehir oyuncularına tatlı ikramı

– Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin’i Herbalife Nutritian Kadınlar Basketbol Süper Liginde temsil eden Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımının antrenmanını izleyerek, oyunculara tatlı ikram etti.

Başkan Özyiğit, cumartesi günü oynanacak Hatay Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarına Fly Academy Spor Salonunda devam eden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımına moral ziyaretinde bulunarak, sporcularla bir araya geldi. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesinin şampiyon olacağına inanıldıklarını belirten Özyiğit, takımın ligde Mersin’i Avrupa kupalarında ise Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğini vurguladı.

Ligde 9’uncu haftaya girilirken, 5 galibiyet ve 3 mağlubiyetle dördüncü sırada bulunan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u yenerek seri yakalamak istiyor. Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan maçlarda takımı yalnız bırakmayan Başkan Özyiğit ise antrenmanı da izleyerek, takıma desteğini sürdürüyor. Baş antrenör Olcay Orak ve oyuncularla bir süre sohbet eden Özyiğit, “Kentimize şampiyonluk gururunu yaşatacağınıza inanıyoruz. Sizin başarınız minik sporcular için de motivasyon kaynağı olacaktır. Takım olarak hepinize başarılar diliyorum, daima yanınızda olacağız” dedi.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi oyuncuları da desteklerinden dolayı Başkan Özyiğit’e teşekkür ettiler.

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