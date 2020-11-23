Başkan Seçer: "Sosyal belediyecilikten asla ödün vermeyeceğiz" Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal ve ekonomik yönden desteklenmesi gereken yoksul, çocuk, genç, kadın, yaşlı, kimsesiz ve dezavantajlı tüm hedef kitlelerine yönelik sosyal projelerine aralıksız devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal ve ekonomik yönden desteklenmesi gereken yoksul, çocuk, genç, kadın, yaşlı, kimsesiz ve dezavantajlı tüm hedef kitlelerine yönelik sosyal projelerine devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılının Ekim ayından itibaren faaliyete geçirdiği halk kart uygulaması ile ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı vatandaşların kartlarına yüklenen miktar kadar yerel esnaftan alışveriş yapabilmelerini sağlıyor. Ekonomik olarak sıkıntı çeken vatandaşların büyük bir özen ile belirlendiği ve kendilerine verilen Halk Kart sayesinde her ay periyodik olarak, kimseden destek almadan ihtiyaçlarını temin ettiği uygulamadan, bu yılın Ekim ayında il genelinde toplam 15 bin 997 kişi yararlandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in önem verdiği sosyal projelerden birisi olan aşhane hizmeti, bugün itibariyle 4 merkez ilçe ve Tarsus’ta faaliyet gösteriyor. Yoksulluk, engellilik, yaşlılık veya sağlık sorunu gibi nedenlerden dolayı evde yemek yapamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara hafta içi 5 gün tek öğün olmak üzere ücretsiz sıcak yemek hizmeti verilen Mersin aşhanesinde bu yılın Ekim ayında 570 aile, Tarsus aşhanesinde ise 70 aile faydalandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle kurulan kriz merkezine gelen başvurular sonucunda ihtiyaç sahibi ve evinden çıkamayan vatandaşlara, aşhaneden günlük ortalama 9 bin kişilik yemek ulaştırdı. 23 Mart1 Haziran 2020 tarihleri arasında vatandaşlara, toplam 415 bin 347 kişilik sıcak yemek yardımı yapıldı.



3 TL’ye 3 çeşit yemek

Toroslar ilçesi Halkkent mahallesinde bulunan Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi’nde bu yılın Mart ayında hizmet vermeye başlayan Mahalle Mutfağı Projesiyle, aşhanede hazırlanan 3 çeşit ve tek öğün olarak hazırlanan yemekler, akşam 17:0019:00 saatleri arasında 3 lira karşılığında vatandaşlara sunuluyor. Başkan Seçer’in öncülüğünde 27 Ekim 2019’da kentin 2 noktasında başlatılan 1 Ekmek 1 Çorba Projesi, korona virüs salgınının Türkiye’de de görüldüğü 11 Mart 2020’ye kadar sürdürüldü. Aradan geçen yaklaşık 4,5 aylık süreçte çorba dağıtım noktaları 44’e yükseldi ve yüzbinlerce yurttaş projeden yararlandı. Mersin’de kış aylarının vazgeçilmezi haline gelen 1 Ekmek 1 Çorba Projesi yeniden başladı. Asgari ücretle geçinmeye çalışan işçiden kısıtlı bütçeye sahip öğrenciye ve ay ortasını iple çeken memura kadar farklı kesimlerden birçok yurttaş projeden yararlanıyor. Tarsus, Akdeniz, Silifke, Toroslar, Yenişehir, Mezitli ve Erdemli ilçelerindeki toplam 28 noktada yeniden başlayan projenin bu yıl 13 ilçenin tamamında uygulanması planlanıyor.

Dezavantajlı öğrencilerin süt alışkanlıklarını sağlamak ve gelişimlerini desteklemek amacıyla geçen yıl 3 ilçede toplamda 36 okulda dağıtımı gerçekleştirilen ve büyük takdir toplayan proje, bu yıl 13 ilçede 37 bin 500 öğrenciye haftada iki gün dağıtılmak üzere sürdürülecek. 13 ilçede toplamda 148 okulda yapılacak dağıtımlarda projenin bu yıl ki hedefi 1 milyon 500 bin kutu sütü öğrencilere ulaştırmak.

Eğitimöğretim konusunda Mersinli gençler için imkanlarını sonuna kadar kullanarak destek veren Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan, fakat ailesinin ekonomik durumundan dolayı ücretli kurs desteği alamayan öğrencilere ücretsiz kurs desteği veriyor. Mersin merkezin yanı sıra Tarsus, Anamur, Gülnar, Silifke, Mut, Erdemli ve Aydıncık’ta olmak üzere toplam 8 şubede hizmet veren kurs merkezlerinden, 20192020 döneminde toplam 4 bin 382 öğrenci faydalandı.

Öte yandan, devlet üniversitelerinde okumaya hak kazanmış, vakıf üniversitelerini ise tam burslu olarak kazanmış ve ailesi Mersin’de ikamet eden 7 bin 384 üniversite öğrencisine geçtiğimiz yıl bin 250 lira karşılıksız eğitim yardımı yapan Mersin Büyükşehir Belediyesi, söz konusu yardımı bu yıl arttırarak bin 400 liraya yükseltti. Ayrıca üniversite sınavına giren öğrencilere tercih danışmanlığı desteğinde de bulunan Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yaklaşık 2 bin 500 öğrenciye tercihleri konusunda danışmanlık yaptı ve yol gösterdi. Büyükşehir Belediyesi ayrıca üniversite öğrencilerine haftanın 7 günü sabahları çorba, çamaşır kafe ile de gün boyu ise çamaşır yıkamakurutma, çay ve mini kütüphane hizmeti sunuyor. Büyükşehir Belediyesi, belediye otobüsü ücretlerini öğrenciler için 2024 yılına kadar 1 lira olarak belirledi.



2019 yılında 207 aileye eşya yardımı yapıldı

Doğal afet veya yangından evi zarar gören ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olan Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılı Nisan ayından bu yana toplamda 207 aileye eşya yardımı yaptı. Ayrıca yine doğal afet ve yangın sonucu yaşadığı mekânın yaşam koşullarının uygun olmadığı tespit edilen ihtiyaç sahiplerinin evlerine sosyal hizmet uzmanlarınca yapılan incelemeler sonucu bakım, onarım, tadilat, boya badana işleri yapılarak, bu vatandaşların yaşam şartlarının iyileştirilmesi sağlandı. Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin değişik kentlerinde meydana gelen depremlerde de elinden gelen her türlü yardımı göndererek, Mersin dışındaki ihtiyaç sahibi vatandaşlara da yardım elini uzatıyor.

Emekli vatandaşların emeklilik süreçlerini daha iyi şartlarda yaşayabilmeleri ve kaliteli vakit geçirebilmeleri amacıyla hizmet veren emekli evinde, emeklilere yönelik çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, ikinci şubeyi Tarsus Kültürpark içerisinde hizmete sundu. 2020 yılı Ekim ayı itibariyle bin 557 kişinin başvuruda bulunduğu Mersin emekli evinden bin 447 kişi yararlanıyor.

Yoksul ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yılda 3 kez kişi başı 3 parça olmak üzere kıyafet yardımında bulunmak amacıyla faaliyete giren ve önceliğin çocuklara verildiği Kıyafet Evi Projesinden, 2020 yılı Ekim ayı itibariyle toplam bin 600 ihtiyaç sahibi aile faydalandı.

Büyükşehir Belediyesi, bebekleri olan dar gelirli aileler için “El Bebek Gül Bebek” projesini bu yıl hayata geçirdi ve içerisinde bebek bezi, bebek maması, şampuan, ıslak mendil ve sabunun bulunduğu 12 bin 251 adet bebek paketini talep eden ailelere ulaştırdı.

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