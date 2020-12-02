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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenişehir’de inşaat sahalarına düzenleme geldi

İHA

Yenişehir’de inşaat sahalarına düzenleme geldi

– Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, ilçede yapılacak inşaatların sahalarına çevreye duyarlı düzenlemeler getirdi. İnşaat sahalarındaki atıkların düzenli bir şekilde depolanarak atık tiplerine göre ayrıştırılması, parselin etrafındaki ağaçların koruma altına alınması ve inşaat çevresindeki yollarda sulama yapılarak hava kirliliğinin azaltılması gibi birçok önlem zorunlu hale getirildi. Yenişehir Belediyesi vatandaşlara inşaat ruhsatı verdikten sonra belirtilen tedbirleri almayanlara yer teslimi yapmayacak.
Kendi enerjisini üretebilen ve inşaatında çevreye zarar vermeyen yeşil binalara verilen LEED Sertifikalı gündüz bakımevinin yapımına devam eden, İklim ve Enerji İçin Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi’ni imzalayan ve Mükemmeliyet ve İnovasyon Merkezini kurarak ekoloji konusunda dikkat çeken adımlar atan Yenişehir Belediyesi, sağlıklı bir çevre için yeni bir uygulama daha başlattı. Bu uygulamayla inşaat alanlarının çevreye verdiği zarar minimum seviyeye indirilecek. Yenişehir Belediyesi ekipleri inşaat sahalarını sık sık denetleyerek kurallara uyulup uyulmadığını inceleyecek ve belirtilen kurallara uymayanlara Kabahatler Kanunu gereğince ceza kesilecek.

“Sözde değil, özde yapacağız”
Yenişehir Belediye Meclisi aralık ayı olağan toplantısının birinci birleşiminde konu ile ilgili konuşan Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, yönetim anlayışlarını 6 ilke üzerine kurduklarını ve ekolojinin bu ilkelerden biri olduğunu söyledi. Başkan Özyiğit, inşaat sahalarına getirdikleri düzenlemenin ekoloji ilkesi çerçevesinde hayata geçirildiğini ifade etti. Özyiğit, Yenişehir’de çevreyi koruyacaklarını ifade ederek, şunları dile getirdi: “Başkanlar Sözleşmesine imza attık, bunun gereğini de yapmamız gerekiyor. LEED Sertifikasının altyapısını aldık ve Yenişehir Belediyesi Ömer Faruk İlbilgen Gündüz Bakımevini bu sertifikayla yapıyoruz. İlçemizde yapılacak tüm binaların daha çağdaş ve çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılmasını sağlayacağız. Bu konuda bir yönetmelik yayınlayarak, söz konusu uygulamaları zorunlu hale getirdik. Yenişehir’de çevreyi koruyacağız ve kollayacağız. Sözde değil, özde yapacağız ve ‘mış’ gibi yapma davranışını sergilemeyeceğiz.”
Yenişehir Belediyesinin inşaat sahaları için oluşturduğu 9 maddelik düzenleme ise şu şekilde:
“1. İnşaat sırasında oluşan toz ve partiküllerin havayı, etrafındaki yolları ve komşu parselleri kirletmesini önlemek için şantiye çevresi, panolar yere sıfır olacak şekilde kapatılacaktır. Panoların yüksekliği minimum 1,50 metre olacaktır.
2. Projenin el verdiği ölçüde parselde bulunan mevcut ağaçların etrafına inşaat filesi çekilerek korumaya alınacaktır.
3. Şantiye alanı girişçıkış noktalarına minimum 3,70 eninde ve minimum 5 metre uzunluğunda iri çakıl serilecektir.
4. Kamyon ve diğer büyük araçlarının lastikleri çakıl serili alanda tazyikli su ile yıkandıktan sonra asfalt yola çıkabilecektir.
5. Şantiye etrafındaki yağmur suyu rögarlarının korunması için gerekli önlemler alınacaktır.
6. Hafriyat sırasında açığa çıkan bitkisel toprak, daha sonra peyzaj alanında kullanılmak üzere uygun bir yerde korumaya alınacak veya geçici bitkilendirme yapılması sağlanacaktır.
7. İnşaat çevresindeki yollarda sulama yapılarak hava kirliliği en aza indirilecektir.
8. İnşaat sahasında kazıdan dolayı biriken sular taşınabilir sediman tankı (çökeltme tankı) ile kanalizasyona deşarj edilmesi sağlanacaktır.
9. İnşaat ve yıkım sırasında ortaya çıkan yapısal ve yapısal olmayan malzeme atıkları düzenli depolanarak atık tiplerine göre ayrıştırılması sağlanacaktır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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