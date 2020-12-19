Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda şampiyon Ukrayna oldu

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Mustafa ERCAN Adnan AÇIKGÖZ Soner AYDIN / MERSİN, (DHA) Mersin'de organize edilen 33'üncü Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Ukrayna altın madalya kazandı, Türkiye ise 4'üncülük elde etti.

Şampiyonanın 3'üncü gününde takımlar, büyükler takım finali için podyuma çıktı. Türkiye Cimnastik Milli Takımı sporcuları Göksü Üçtaş Şanlı, Bilge Tarhan, Cemre Kendirci ve Dilara Yurtdaş; atlama tahtası, denge aleti, asimetrik paralel ve yer disiplinlerinde performanslarını sergiledi. Yarışmalar sonunda 154.663 puan alan Ukrayna, Avrupa şampiyonluğunu ilan ederek altın madalya kazandı. Romanya 154.496 puanla 2'nci olarak gümüş, Macaristan ise 151.597 puanla 3'üncü olarak bronz madalya kazandı. 143.795 puanda kalan Türkiye ise 4'üncülük elde etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Salondan genel ve detay görüntü

Sporcuların performansı

Ödül töreniHaber: Adnan AÇIKGÖZ Kamera: Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)DHA-Spor Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Adnan AÇIKGÖZ-Soner AYDIN

2020-12-19 18:05:42



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