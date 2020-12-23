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Mersin Büyükşehir Belediyesinden yılbaşı öncesi kadın üreticilere destek Mersin Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı öncesinde kadın üreticilere destek olmak amacıyla “Kadın Üreticiler Yeni Yıl Etkinliği” düzenledi Başkan Seçer: “Kadın emeğinin ekonomik kazanca dönüşmesi için her türlü desteği sunuyoruz”

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yılbaşı öncesi kadın üreticilere destek Mersin Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı öncesinde kadın üreticilere destek olmak amacıyla “Kadın Üreticiler Yeni Yıl Etkinliği” düzenledi Başkan Seçer: “Kadın emeğinin ekonomik kazanca dönüşmesi için her türlü desteği sunuyoruz”

– Mersin Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı öncesinde kadın üreticilere destek olmak amacıyla “Kadın Üreticiler Yeni Yıl Etkinliği” düzenledi. Kentin 13 ilçesinde üretim yapan kadınlar, Mersinden Kadın Kooperatifi ve Hayat Ağacı Kooperatifi bünyesinde stant açıp ürünlerini sergiledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de etkinliğe katılarak stantları gezdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, göreve geldiği günden bu yana üretici kadınlara desteğini her geçen gün artırıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Özgecan Aslan Barış Meydanında “Kadın Üreticiler Yeni Yıl Etkinliği” düzenledi. Kentin 13 ilçesinde üretim yapan kadınlar, Mersinden Kadın Kooperatifi ve Hayat Ağacı Kooperatifi bünyesinde stant açıp ürünlerini sergiledi. Başkan Seçer, etkinliğin açılışına katılarak 50 stantta 80 kadın üreticinin el emeği, göz nuru ürünlerini inceledi. Seçer’e, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülcan Kış ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu da eşlik etti.

“Kadın kooperatiflerimizin destekçisiyiz”
Seçer, burada yaptığı açıklamada, her imkanda ve fırsatta kadınlara sunulan desteğin harikalarla cevap bulduğunu belirterek, en önemli amaçlarından birinin kadınların ekonomik hayata dahil edilmesi olduğunun altını çizdi. Kadınların güçlerini ortaya çıkarmak ve onlara katkı sunmak için birçok çalışma yaptıklarını belirten Seçer, “Mersinden Kadın Kooperatifi aslında bir gönüllü ordusunda emekleriyle şekil bulan bir kooperatif. Biz de belediye olarak her türlü desteği veriyoruz, diğer kooperatiflerimize de olduğu gibi. Değer veriyoruz, projelerine katkı sunmaya çalışıyoruz. Mersin’de bu konuda çalışan bütün kooperatiflerimizin yanındayız, destekçisiyiz. Bu süreçte bazı sıkıntılar yaşanmıyor değil. Özellikle pandemi süreci, birçok alanda olduğu gibi kadınların çalışmalarına da sekte vurdu ama her şeye rağmen bugün burada pandemi ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde çok güzel bir ortam sağladı arkadaşlarımız” dedi.

“İmkan sunduğumuz zaman kadınlar harikalar yaratıyorlar”
Stant alanındaki izlenimlerini de aktaran Seçer, “Bunlar güzel resimler, çok güzel tablolar. Huzurlu olmak; bir kent için, toplum için öncelikli olmalı. Bir evde önce huzur olmalı. Zenginsiniz, paranız var, geliriniz var, huzurunuz yok, hiçbir işe yaramaz. Önce biz kentte mutluluğu, huzuru sağlayalım, insanları bir araya getirme gayreti içerisinde olalım. Ama tabii ki insanların insanca medeni yaşamı için de bir gelire ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Kadınların bu sebeple el emeklerinin, göz nurlarının ekonomik değere dönüşmesi için her türlü katkıyı yapıyoruz. Şunu gördüm; gerçekten imkan sunduğumuz zaman, onlara yardımcı olduğumuz zaman harikalar ortaya çıkarıyorlar” diye konuştu.

“Mersinli hemşerilerimin yeni yılını kutluyorum”
Başkan Seçer, pandeminin neden olduğu sıkıntıların el birliği ile aşılacağını da kaydederek, “Yeni bir yıla giriyoruz. Tabii ki tüm dünyanın sıkıntılı olduğu bir süreç, bunlar da aşılacaktır. Bunu el birliği ile birlik, beraberlik içerisinde aşacağız. Bundan en küçük bir endişem bile yok. Gelecek günlerin bugünlerden çok daha iyi olacağını görüyorum. Buna inanıyorum. Biz de elimizden geleni değil, gereğini yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Ben tüm Mersinli hemşerilerimin bu vesileyle yeni yılını kutluyorum. Nice nice güzel yılbaşlarını beraber yaşayalım” temennisinde bulundu.

“Burayı biz kadın üreticilere tahsis ettiği için başkanıma çok teşekkür ediyorum”
Bugün başlayan ve yarın da devam edecek olan etkinlikte Toroslar ilçesinden katılarak standını açan Sevcan Kaya da “Başkanıma çok teşekkür ediyorum, burayı biz kadın üreticilere tahsis ettiği için” dedi.
Sahilde gezerken stantları gören ve gezmeye karar veren Ayfer Peker ise kadın üreticilere destek olmak için alışveriş yapacağını söyleyerek, “Çok güzel bir yer, çok hoş. Çiçek alacağım ben de. Kadın üreticiler için çok iyi. Biz de alışveriş yaparak destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.
Stantları gezen Nazan Işık da gezerken oldukça keyif aldığını belirterek, “Hem üreten kadınlarımızı desteklemek hem de bir nebze olsun içimizin açılması adına buraya geldik. Alışveriş yaparak katkıda bulunuyoruz üretici kadınlarımıza” diye konuştu.
Etkinliğe, Mut Taşhan Kadın Üreticileri de katılarak stant açtı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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