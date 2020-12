Tarsus İdman Yurdu'nda 3 puan sevinci

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu, deplasmanda 1922 Konyaspor'u 21 mağlup etmenin sevincini yaşıyor.

Tarsus İdman Yurdu Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, 1922 Konyaspor galibiyetinde emeği geçen teknik ekip ve oyuncuları kutladığını belirtti.

Ligin ilk yarısının son 3 haftasına girildiğine dikkat çeken Basın Sözcüsü Can, Eyüpspor ve Sivas Belediyespor maçlarını üst üste sahalarında oynayacaklarını ve bu avantajı en iyi şekilde kullanarak bu iki maçı kazanmak istediklerini vurguladı.

Ligin ilk yarısını ise Kırklarelispor maçıyla birlikte devre sona ereceğini ifade eden Can, şunları kaydetti:



"Covid19 nedeniyle 2 maçımız ertelendi. Ligin ilk yarısının ise son 3 haftasına girdik. Tarsus İdman Yurdu olarak 2 erteleme ve ilk yarının son 3 maçında hedefimiz alabileceğimiz en yüksek puana ulaşmaktır. Bu puanları hanemize yazdıracak teknik ekip ve oyuncu kadrosuna sahibiz. Hedeflediğimiz zirve mücadelesindeki yerimizi alabilmek ve ikinci yarıya avantajlı başlayabilme adına son 5 maçımızdan çıkartacağımız puanlar çok önemli. Özellikle Pazar günü Eyüpspor ve Sivas Belediyespor maçlarını öncelikle kazanarak son 3 maça çıkmalıyız. Hem Lider Eyüpspor ve Sivas Belediyespor maçları çok zor geçecek. Bunun bilincindeyiz. Saha avantajını kullanarak iç saha maçlarımızdan mutlak 6 puan hedefliyoruz. 1922 Konyaspor galibiyetinde ise emeği geçen teknik ekip ve oyuncularımızı yürekten kutluyorum.”

