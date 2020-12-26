Torosların zirvelerine kadar Erdemli’de internetsiz köy kalmıyor 1500 rakıma kadar çıkan noktalara internet ulaştırıyor, vatandaşların ve özellikle öğrencilerin mağduriyetleri gideriliyor

Torosların zirvesinde açılan 25 EBA noktasının ardından, Erdemli Belediyesi interneti olmayan köy kalmaması için çalışma başlattı.

İlçe belediyesi ekipleri Torosların zirvelerinde 1500 rakıma kadar çıkan noktalara özel bir iletişim firması işbirliğinde internet ulaştırıyor, vatandaşların mağduriyetleri gideriliyor.

Radyo link sistemi ile dağları aşan ekipler, öncelikli olarak internet erişimi olmayan veya az olan köylere yönelik çalışma başlattı. Hummalı bir çalışma yürüten ekipler ilk olarak 25 köy, 34 EBA noktasına ücretsiz internet sağladı, öğrencileri internetle buluşturdu.

Köylerde, evler içinde çalışma yürüten ekipler, evlerinde internet erişiminden faydalanması için teknik çalışmalarını tamamladı.



“İnternet erişimi olmayan köy kalmadı”

Kent merkezinde ne varsa köylerde de o imkanları sağlamanın gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, köylerde yaşayan öğrencilerin, bilgiye ulaşmalarının önündeki engelleri bir bir kaldırdıklarını vurguladı. Başkan Tollu, “Köyde kalan çocuklarımızın eğitim imkanından geride kalması bizleri huzursuz ediyordu. İlçe kaymakamımızın önderliğinde, internet erişimi olmayan köylerimizin tamamına internet erişimi sağladık. Öğrencilerimiz, köyde yaşayan kardeşlerimizin tamamı bilgiye erişmek adına hiçbir eksikleri kalmadı. Yani kente ki imkanlar neyi gerektiriyorsa, köyde ki çocuklarımızda, köyde ki yavrularımızda bu imkana kavuşmuş oldu. Bundan dolayı ben emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.



“Örnek bir çalışma"

İlk etapta 34 EBA noktasının kurulduğunu dile getiren Erdemli Kaymakamı Avni Kula ise öğrencilerin fırsat eşitliğini yakaladığına dikkat çekti.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve ekibine teşekkür eden Kaymakam Kula, “Önce Erdemli Belediye başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum. 34 Noktada belediye tüm masrafları karşılayarak EBA noktası kurdu. Öğrencilerimizin eğitime daha rahat ulaşabilmeleri için. Fakat zaman içerisinde EBA noktasına gelemeyen, evinden cep telefonu ile internete bağlanmak isteyen, online ders harici, sosyal medyadan diğer sosyal ağlardan derslerini takip etmek isteyen öğrencilerimiz için bir adım ileriye giderek örnek bir çalışma ortaya kondu. Daha uzakta olan köylerde, sınırsız, limitsiz, çok cüzi bir ücretle evinden, kendi internetine bağlanacak, böylece Toros Dağları’nda da 110 rakımda, fırsat eşitliğine uygun bir şekilde derslerine erişim sağlayabilecek” diye konuştu.



Köy okulları onarıldı, EBA noktası haline getirildi

Eski köy okullarının tamir edilmesinin ve internet alt yapısı ile donatılmasından mutlu olan köylüler evlerine de uygun interneti alabilecek olmanın sevincini yaşıyor. Köylerine gelen hizmetten memnun olduklarını vurgulayan Veyselli Mahalle Muhtarı Bülent Arslan, “Köyümüze sınırsız internet ağı çekildi. Çocuklarımız sınırsız bir şekilde çalışabiliyor. İçinde sobamızı kurduk, sıralarımızı kurduk. Çocuklarımız sabah geliyor. Canlı derslerine girebiliyor. İnternetin hızı da çok süper” diye konuştu.

EBA Destek Noktasına gelerek derslerini canlı olarak takip eden öğrencilerde Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ’ya teşekkür ettiler.

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