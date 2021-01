Mersin Büyükşehir Belediyesinin destek ve katkılarıyla düzenlenen “Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü”, Yazar Turan Ali Çağlar’a verildi. Ödül töreni, 27 Ocak’ta Mersin Kültür Merkezinde yapılacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin’e dair kalıcı eserler bırakan ve geçen yıl hayatını kaybeden Şinasi Develi adına bu yıl birincisi düzenlenen “Mersin Kent Ödülü”ne sahip olmak için bilimsel araştırmalardan hikaye kitaplarına, tiyatro eserlerinden Mersin kadınları üzerine bestelenmiş türkülere, halk bilimi araştırmalarından başarılarıyla iz bırakmış Mersinliler hakkındaki biyografik araştırmalara kadar çok sayıda yapıt aday oldu. Değerlendirme Kurulu, seçim yapmakta oldukça zorlandığı yapıtlar arasında ödüle, Yazar Turan Ali Çağlar’ın, kent ve onu besleyen kırsal hakkında bir kültür araştırma kitabı özelliği taşıyan “Mersin ve Tarsus Halk Kültürü” kitabını uygun gördü.

Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü Değerlendirme Kurulu Üyeleri; Bülent Başok, Etem Develi, Hafize Bilgenoğlu, İrfan Tümer, Semihi Vural, Tuncer Özmen, Ulaş Bayraktar ve Ziya Aykın’dan oluşuyor. Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü ile gerçekçi, bağımsız ve ilkeli bir tutumla Türkiye’de ve Mersin’de insanları ve kenti ilgilendiren her türlü konuda araştırma ve çalışmalar yaparak bilimsel, kültürel ve sanatsal eserler üretilmesi, projeler geliştirilmesi ve kent insanının sosyal ve kültürel yaşamlarının iyileştirilmesinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.



“Mersin’in değerlerini açığa çıkartmamız ve yaşatmamız gerekiyor”

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hem kente yeni eserler kazandırmak hem de Mersin’e çok sayıda yazılı eser ve bir arşiv bırakan Şinasi Develi’nin anısını yaşatmak için düzenlenen “Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü”nü önemsediklerini vurgulayarak, “Kenti yöneten seçilmişler, atanmışlar, merkezi yönetimden yerel yönetimlere kadar ve en önemlisi de kentte yaşayanlar olarak yapacağımız çalışmalarda birbirimize destek ve katkı olarak Mersin’in değerlerini açığa çıkartmamız ve yaşatmamız gerekiyor. Mersin’in tanıtılması ve dünyanın her tarafında bilinen bir yer haline getirilmesi lazım” dedi.

Her konuda araştırmalar yapmış, bilgi birikimini, görgüsünü kaleme aldığı bazı yazılarla makalelerle süslemiş ve Mersin’e dair önemli eserler bırakmış olan Şinasi Develi’nin anısını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmanın önemine dikkat çeken Seçer, “Belki de Şinasi Develi Mersin Kent Ödülü, bizim yaptığımız çalışmaların ya da planladığımız, yapacağımız çalışmaların bir örneği niteliğinde. Bu da bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Kültürün, sanatın, sporun, insanları bir araya getirecek bazı etkinliklerin, çalışmaların, insanın yaşamına değer katacak bazı çalışmaların yapılması konusunda son derece aktif olmak istiyoruz. Çünkü bu kentin bir kültür kenti, sanat kenti olması için önünde hiçbir engel yok. Her türlü değeri taşıyoruz” diye konuştu.

