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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersinliler Başkan Tarhan’ın acısını paylaştı

İHA

Mersinliler Başkan Tarhan’ın acısını paylaştı

– Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ağabeyi Yahya Necati Tarhan’ın vefatı nedeniyle taziyeleri kabul etti. Mersinliler, Başkan Tarhan ve ailesini, acılı gününde yalnız bırakmadı.
Başkanı Tarhan’ın, yaşamını yitiren ağabeyi Adana İller Bankası emekli Bölge Müdür Yardımcısı ve iş insanı Yahya Necati Tarhan’ın vefatı nedeniyle Mezitli Belediyesi Emekli Evi yanında taziye programı düzenlendi. Programda, farklı siyasi çevrelerden iş dünyasına kadar Mersin ve bölge illerden binlerce vatandaş Başkan Tarhan’ı yalnız bırakmadı. Korona virüs önemleri kapsamında maske ve mesafe kurallarına uyularak gerçekleşen program yaklaşık 3 saat sürdü. Üretici kadınlar, yanlarında getirdikleri nergis çiçeğini Başkan Tarhan’a sunarak acılarını paylaştı.
Ailesi ve kendi adına teşekkür mesajı paylaşan Başkan Tarhan, ağabeyinin vefatı dolayısıyla cenaze törenine ve taziyeye gelerek, telefonla arayarak, çiçek ve mesaj gönderen başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Valisi Ali İhsan Su ve milletvekilleri olmak üzere acılarını paylaşan herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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