Vali Su, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesini gezdi

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

– Mersin Valisi Ali İhsan Su, Çanakkale ruhunu ülkenin her yerinde yaşatabilmek adına Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hazırlanan mobil müzeyi gezdi.

Türkiye yolculuğunun Mersin’deki durağı Cumhuriyet Meydanı olan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesinde incelemelerde bulunan Vali Su, yetkililerden bilgi aldı. Su, mobil müzenin Çanakkale Zaferi duygusunu yaşattığını dile getirerek, mobil müzenin oluşturulmasında emek veren herkese teşekkür etti.

İçerisinde Çanakkale Savaşı ile ilgili resim, fotoğraf ve çeşitli görsel materyallerin bulunduğu ve videoların izletildiği, Çanakkale cephesinden günümüze kalan çeşitli savaş objelerinin sergilendiği bölüm ile Çanakkale askerinin temsili heykelinin de bulunduğu mobil müze, 1 Mart’ta Tarsus’ta, 2 Mart’ta ise Silifke’de ziyarete açık olacak.

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