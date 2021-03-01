Mersin'de 'Sıfır Atık Projesi' için vatandaşlar bilgilendiriliyor

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, 'Sıfır Atık Projesi' için pilot bölge olarak seçtiği Fuat Morel Mahallesinde vatandaşları bilgilendiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çevre mühendislerinden oluşan ekipler, 'Sıfır Atık Projesi' için site yöneticileri, müstakil konutlarda ikamet eden hane sahipleri ve apartman görevlileriyle yüz yüze görüşmeler yaparak, bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan görüşmeler sonrasında her haneye mavi poşetler dağıtılacak. Vatandaşlar kağıt, cam, plastik ve metal gibi atıkları tiplerine göre evlerinde ayrıştıracak. Daha sonra bu atıklar Yenişehir Belediyesi tarafından evlerden alınarak, kurulacak Atık Toplama ve Yönetim Entegre Tesisinde toplanacak ve geri dönüşümleri sağlanacak.

“Canlı yaşamına ve doğaya zarar verebilecek uygulamaları ortadan kaldırdık”

Daha önce sürdürülebilir enerji politikalarını destekleyen 'İklim ve Enerji İçin Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi’ni de imzalayan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Temiz, yeşil ve yaşanılabilir bir Yenişehir’i geleceğe miras bırakmak bizim en büyük sorumluluğumuz. Yenişehir Belediyesi olarak bu sorumlulukla birçok projeyi hayata geçirdik. Başkanlar sözleşmesinin 2020 2030 dönemi kriterlerine uyacağını taahhüt eden ilk belediye olduk. 2030 yılına kadar sorumlu olduğumuz bölgede karbondioksit ve diğer sera gazı emisyonlarını en az yüzde 40 oranında azaltacak ve yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılmasını sağlayacağız. Leed sertifikalı olarak yaptığımız gündüz bakımevi gibi inşaat sahalarına çevreci düzenlemeler getirdik. Canlı yaşamına ve doğaya zarar verebilecek uygulamaları ortadan kaldırdık ve kaldırmaya devam ediyoruz. Kanserojen bir madde olan asbest tehlikesinin önüne geçtik. Yıkılacak binalarda asbest güvenli raporu istiyor ve söz konusu binalarda asbest kontrolü yaptırıyoruz. Yenişehir Belediyesi olarak yine fark oluşturarak aldığımız meclis kararı ile ilçemiz sınırlarında havai fişek kullanımını yasakladık. Bu tür uygulamalarla birlikte yaşadığımız doğayı ve canlıları koruyoruz. Bu yerel yönetimler olarak bizim görevimiz” dedi.

“Yenişehir’de çöpler artık doğayı kirletmeyecek”

Proje ile ilgili konuşan Özyiğit, "Sıfır Atık Projesi kapsamında vatandaşlarımızla işbirliği içerisinde olacağız. Özellikle site yöneticilerimiz ve apartman görevlilerimizle bir araya gelerek, onlara projeyi ve projenin nasıl yürüteceğimizi anlatıyoruz. Atıklar evlerde tiplerine göre ayrıştırılacak ve bu atıklar geri dönüştürülecek. Daha yaşanılabilir, temiz ve kaynaklarını verimli kullanan bir Yenişehir için hazırladığımız proje, geleceğimizi yakından ilgilendiriyor. Yenişehir’de çöpler artık doğayı kirletmeyecek, aksine temiz bir çevre oluşturmak için bize kaynak sağlayacak. Ayrıca 'Yenişehir Temiz Çevre Eğitimi Atık Yönetimi ve Danışmanlık Anonim Şirketi’ni de kurduk. Proje ile ilgili çalışmalarımız şu anda yoğun olarak devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.