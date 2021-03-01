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Akdeniz Belediyesi sıcak asfalt tesisi kuruyor Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Kırsal bölgelerin dezavantajı avantaja dönüşecek” "Her yönüyle modern ve güvenilir bir şehir için kentsel dönüşüm şart”

İHA

Akdeniz Belediyesi sıcak asfalt tesisi kuruyor Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak: "Kırsal bölgelerin dezavantajı avantaja dönüşecek” "Her yönüyle modern ve güvenilir bir şehir için kentsel dönüşüm şart”

Akdeniz Belediye Meclisi Mart ayı birinci birleşimi, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Belediye konferans salonunda yoklama ile başlayan toplantıda, önergelerin alınmasından sonra önceki toplantının birleşim tutanak özeti kabul edildi. Mecliste; Akdeniz sınırlarında, maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarca yapılacak kazılarda, valiliği veya kaymakamlıksosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı müdürlüklerinden, 'ilgili makama, ayni ve nakdi yardımlardan faydalanmaktadır' şeklinde resmi bir yazıibraz etmeleri halinde, kazı ruhsatlarından ücret alınmamasıyla ilgili teklif oybirliği ile komisyonlara havale edildi.
Kırsal mahalleler düzenlemesi için komisyonlara için ek süre verildi
Toplantıda, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, Akdeniz ilçe sınırlarında olup kanun maddesinde belirtilen özellikleri taşıyan mahallelerin, ‘kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan’ tanımlanmasını içeren raporlar da görüşüldü. Kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan statüsüne kavuşacak bölgelere bazı avantaj ve muafiyetler sağlayan düzenleme ile ilgili komisyon raporları, 1 ay ek süre daha verilerek oybirliğiyle kabul edildi.
“Hizmet, proje ve çalışmalarda sıkıntı olmayacak”
Meclis üyelerinin soruları üzerine, yasal düzenleme ile ilgili bir değerlendirme yapan Başkan Gültak, köy ve kırsal yaşama büyük önem verdiğinin altını çizdi. Gültak, “Bizler seçimle geliyoruz. Dolayısıyla herkesin oyunu alarak buraya geliyoruz ve herkese hizmet etme sözü veriyoruz. Bu düzenleme ile hiçbir bölgeyi kaderine terk etmiyoruz. Buradaki amaç, büyükşehir yasası ile birlikte halen köy olan, köy olarak kalmasını da ben şahsen istiyorum, o doğallığı, şirinliği ve güzelliği ile öyle kalsınlar. Her yer mahalle olmamalı. Her yerde sanayi, ticaret alanı olacak diye bir şey de yok. Köy ve kırsal hayatını çok önemsiyorum. Tabi biz her yere hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.
“Kırsal bölgelerin dezavantajı avantaja dönüşecek”
Cumhurbaşkanlığının amacının, kırsalda yaşayan insanlara fayda sağlamak olduğunu vurgulayan Başkan Gültak, “Kırsal bölgelerde yaşayan insanlarımızın dezavantajlarını avantaja dönüştürecek bir yasadır. Örneğin, bu insanlarımız emlak ve benzeri vergiler ödemek zorunda kalmasınlar gibi. Hizmet götürmemek diye bir durum asla olamaz. Sanayileşme veya imarlaşma ile köylerin ortadan kaldırılması durumu da yok. Hayvancılığı, tarımı ve turizmi önemsiyor, köylerimizde bunun altyapısını da oluşturuyoruz. Vatandaşlarımızın hiçbir kaygısı olmasın. Hizmetlerin sunulması noktasında sıkıntı çıkmayacak” ifadelerini kullandı.
TOKİ ile protokol yetkisi için komisyona 1 ay ek süre verildi
Toplantıda ayrıca Çay Mahallesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarında protokol imzalamak için Başkan Mustafa Gültak’a yetki verilmesini içeren komisyon raporları görüşüldü. Meclis üyelerinin, Çay Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesine ilişkin değerlendirme ve tartışmaları sonucu, komisyona 1 ay ek süre daha verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
“Her yönüyle modern ve güvenilir bir şehir için kentsel dönüşüm şart”
Çay, Barış ve Bahçe mahalleleri kentsel dönüşüm projelerine ilişkin bir değerlendirme yapan Başkan Mustafa Gültak, kentsel dönüşümün Mersin’de kaçınılmaz bir gerçeklik olduğunun altını çizdi. Özellikle ömrünü tamamlamış eski yapıların, olası bir deprem ile yıkılabileceğini kaydeden Gültak, “Daha dayanıklı, güçlü ve her yönüyle çağdaş, güvenli ve modern konutlarda yaşamak tüm insanlarımızın hakkıdır. Şu anda Çay Mahallesinde yerinde değerlendirme ve tespit çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalar bittiğinde de insanlarımızı davet edip görüşmeler yapacağız. Elbette kendi hayatları ve gelecekleri ile ilgili son kararı, Çay Mahallesinde yaşayan insanlarımıza bırakacağız. Bu şehrin modern bir şehir olmasını istiyorsak, parkının ve bahçesinin olmasını, yollarının yol, pazarlarının pazar gibi olmasını istiyorsak bu şehri dönüştürmek zorundayız” diye konuştu.
Akdeniz Belediyesi sıcak asfalt tesisi kuruyor
Mecliste, Konya Büyükşehir Belediyesi Kardeş Belediye Protokolü kapsamında, Akdeniz Belediyesi tarafından yeni kurulacak sıcak asfalt sathi kaplama tesisi ve yol asfalt çalışmalarında kullanılmak amacıyla hibe edilecek araç ve gereçlere ilişkin önerge de görüşüldü. Önerge, meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul edildi.
Kurulacak tesisin yerine ilişkin bir soru üzerine bilgi veren Başkan Gültak, “Akdeniz Belediyesi asfalt üretim tesisi için Organize Sanayi Bölgesinin alt tarafında bir bölgede, Karayolları Genel Müdürlüğünden, Milli Emlak aracılığıyla takas yoluyla bir yer alacağız. Kuracağımız asfalt üretim tesisi, kesinlikle yerleşim yerlerine uzak bir bölgede yer alacak” şeklinde konuştu.

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