Virajda kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)MERSİN'in Silifke ilçesinde, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek ve başka bir otomobil ile çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Taşucu Mahallesi Akçakıl mevkii NATO Limanı yakınlarında meydana geldi. Silifke'den Antalya yönüne giden Mehmet Kılıç yönetimindeki 80 DY 410 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, karşı şeride geçerek Ali Akdoğan'ın kullandığı 33 BDR 54 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Mehmet Kılıç ve yanındaki Ali Mukadder Aksay hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İki yaralı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Slifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Atike Ceylan KAÇAR

2021-03-01 22:13:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.