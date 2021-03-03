İş adamı Ali Rıza Gültekin cinayetine ilişkin dava: Sanıklar savunma yaptı



Ahmet YEŞİLMEN Büşra ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA)BEŞİKTAŞ'ta 2018 yılında bir dairede iş adamı Ali Rıza Gültekin'in öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu, 4'ü firari sanık olmak üzere toplam 25 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü. İki yıldır firariyken geçtiğimiz günlerde teslim olan tutuklu sanık Sergen Güler "Olay günü maktülle aramızda bir tartışma yaşandı. Ateş ettiğimi hatırlıyorum ama nereye ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Amacım onun elindeki silahı almaktı. Öldürmek değildi" dedi. Diğer sanıklar da suçlamaları reddetti. İş adamı Ali Rıza Gültekin'in eşi Huriye Hülya Gültekin, eşinin ölmeden önce tehdit edildiği ifade ederken, iş adamının çocukları da babalarının olaydan 15 gün önce hal ve hareketlerinin değiştiğini, tedirgin davrandığını söyleyerek, şikayetçi olduklarını belirtti. İLK DURUŞMA YAPILDI

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Sergen Güler ve Ozan Araz, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. 15 tutuksuz sanık da duruşma salonunda hazır bulundu. Maktulün eşi Huriye Hülya Gültekin, kızları Demet Gültekin Erşahin, Dilek Gültekin Baler ve oğlu Fırat Gültekin de duruşma salonunda hazır bulundu. "ÖLDÜRME OLAYINDA BENİM UZAKTAN YAKINDAN ALAKAM YOK"

Sanık Mehmet Barışer savunmasında, "Ali Rıza'yı yaklaşık 10-15 yıldır tanıyorum. Kumar oynamaktan tanışıyoruz. Ali Rıza'nın öldürüldüğü gece Esenyurt'ta bir akrabamın evinde istirahat ediyordum. O gece polisler gelip beni aldılar. Ali Rıza'nın öldürüldüğünü polislerden öğrendim. Öldürme olayında benim uzaktan yakından alakam yok" diyerek suçlamaları reddetti."AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ"

İki yıldır firariyken geçtiğimiz günlerde teslim olan tutuklu sanık Sergen Güler ise "Olay günü maktülle aramızda bir tartışma yaşandı. Ateş ettiğimi hatırlıyorum ama nereye ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Amacım onun elindeki silahı almaktı. Öldürmek değildi. Maktülün elindeki silahı da alarak dışarı çıktım" dedi. Sanık Güler, sanık Mehmet Barışer ile teslim olmadan önce bir kere görüştüklerini, Mehmet Barışer'in "Herkes çok huzursuz, nereye kadar kaçacaksın, teslim ol" dediğini, daha sonra da teslim olduğunu belirtti. "KİMİN ATEŞ ETTİĞİNİ GÖRMEDİM"

Sanık Hikmet Gökçe, "Ben olay yerindeydim. Üç kişi içeri girdi. Silah seslerinden sonra dışarı çıktılar. Kimin ateş ettiğini görmedim. Barış, Mustafa, Sergen ve Doğan olay yerindeydi. 'Apo' lakaplı bir arkadaş, Süleyman ve Cafer içerde Ali Rıza ile birlikte oyun oynuyorlardı. Saat 21.04'te Mehmet Barışer beni arayıp oyun olup olmadığını sordu ve geleceğini söyledi" diye konuştu. Sanıklardan eski futbolcu Tolga Temiz, konuyla alakalı bir bilgisi olmadığı ve sadece Mehmet Barışer'i tanıdığını ifade etti. Duruşmaya SEGBİS ile bulunduğu şehirden bağlanan sanık Arif Can da cinayetle bir alakası olmadığını söyledi. "OLAYI SERGEN'İN İŞLEDİĞİNİ DUYDUM"

30 yıldır garsonluk yaptığını ifade eden sanık Kazım Kaya ise "30 senedir çeşitli yerlerde garsonluk yapıyorum. Olay yerinde değildim. Olayla ilgili sadece duyumlarım oldu. Olayı Sergen'in işlediğini duyum olarak aldım sadece" dedi. Sanık Ethem Reşitoğlu, "Neden yargılandığımı bilmiyorum. Örgüt üyeliğiyle alakam yok. Öldürülen şahıs samimi dostumdu" şeklinde konuştu."ŞİKAYETÇİYİZ"

İş adamı Ali Rıza Gültekin'in eşi Huriye Hülya Gültekin, "Eşim ölmeden 15 gün önce bana Mehmet Barışer tarafından tehdit edildiğini söyledi. Murat Onurcan'ın Mehmet Barışer'i başına bela ettiğini söyledi" dedi. İş adamı Ali Rıza Gültekin'in kızları Demet Gültekin Erşahin, Dilek Gültekin Baler ve oğlu Fırat Gültekin ise babalarının olaydan 15 gün önce hal ve hareketlerinin değiştiğini, tedirgin davrandığını ifade ederek şikayetlerinin devam ettiğini söyledi. Ailenin avukatı Umur Yıldırım, "Olay 5 kişi tarafından gerçekleştirildi. Sergen, iki yıl sonra çıktı, suçu üstlendi. Aramalarda sanıkların birinin üzerinde çelik yelek bulundu. Maktülün öldürülmesi, bir örgüt talimatıdır. Örgütün lideri Mehmet Barışer'dir ve hala diğer sanıklar üzerinde etkisi vardır. Örgütün üyesi tutuklu fakat lideri Mehmet Barışer, serbesttir. Tutuklanmasını talep ederim" dedi. Duruşma savcısı mütaalasında, sanık Mehmet Barışer'in tutuklanmasını talep etti. İKİ SANIĞIN TUTUKLULUĞU DEVAM

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Barışer'in tutuklanması talebini suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu gözönüne alarak reddetti. Mehmet Barışer'in evine en yakın karakolda imza atma şeklindeki adli kontrolün ise devamına karar verildi. Tutuklu sanıklar Ozan Araz ile Sergen Güler'in tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, sanıklardan Vasfi Unutmaz, Hikmet Gökçe ve Ekrem Keklik hakkında verilen ev hapsi kararını kaldırarak yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına hükmetti. Heyet, sanıklar Baran Barışer, Mustafa Barışer, Mehmet Salih Barışer ve Rıdvan Doğan hakkında yakalama emirlerinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi. İDDİANAME

İddianamede, kamuoyunda Barışerler grubu olarak bilinen Mehmet Barışer'in liderliğini yaptığı suç örgütünün, kumarhane işletmeciliği ve tefecilik başta olmak üzere aralarında alacak verecek problemleri olan kişilerin arasında arabuluculuk yaptıkları, bu arabuluculuklardan kendilerine kazanç sağladıkları, uzlaşma sağlanmadığı durumlarda temsil ettikleri tarafın alacağının temini ya da borcunun ödenmemesi konusunda baskı, tehdit ve şiddet kullanarak tarafları caydırarak kendi lehlerine sonuç aldıkları, tefecilik ve kumar faaliyetleri ile özellikli iş adamları üzerinde olumsuz ekonomik sonuçlar doğmasına yol açtıkları öne sürülüyor. Örgüt lideri Mehmet Barışer, örgüt yöneticisi Mustafa Barışer'in talimatlarıyla örgüt üyelerinin haftalık "Gün" adı altında haftalık olarak kumar oynattıkları ve kendilerinin de kumar oynadıkları, herhangi bir polis baskınına karşı birbirleri ile irtibatlı oldukları kumarhanenin kapısında "erkete" adı verilen gözcüleri yerleştirdikleri ve kendi aralarında şifreli olarak konuştukları anlatılıyor. 14 Kasım 2018 günü, saat 22.20'da Beşiktaş'ta Manolya Apartmanı içerisinde Ali Rıza Gültekin'in örgüt liderinin talimatıyla örgüt mensupları tarafından öldürüldüğü iddia ediliyor. Sanık Mehmet Barışer'in alacak verecek meselesi dolayısıyla talimatı ve azmettirmesi sonrasında sanıklar Mustafa Barışer, Rıdvan Doğan, Sergen Güler, Baran Barışer ve Mehmet Salih Barışer tarafından tasarlamak suretiyle öldürme olayını gerçekleştirdikleri ve geldikleri araçla kaçtıkları öne sürülüyor. Toplam 25 sanık hakkında "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama", "Tasarlayarak kasten öldürme", "Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "Tefecilik yapmak", "Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan", "Suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak tehdit" ve "Silahla Yağma" suçlarından değişen oranlarda hapis cezaları talep ediliyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-ARŞİVDHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez İSTANBUL DHA

2021-03-03 17:42:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.