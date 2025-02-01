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        Mersin'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kasasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 21:54 Güncelleme: 01.02.2025 - 22:00
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        Mersin'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kasasında 4 kişi yaralandı.

        Alifakı mevkisinde H.İ'nin kullandığı traktör ile aynı istikamette seyreden otomobil çarpıştı.

        Bu sırada karşı yönden gelen panelvan, kaza yapan araçlara çarparak durabildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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