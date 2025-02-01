Mersin'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kasasında 4 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kasasında 4 kişi yaralandı.
Alifakı mevkisinde H.İ'nin kullandığı traktör ile aynı istikamette seyreden otomobil çarpıştı.
Bu sırada karşı yönden gelen panelvan, kaza yapan araçlara çarparak durabildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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