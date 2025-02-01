Hatayspor-Antalyaspor: 2-3

STAT:Mersin

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Murat Temel, Hüseyin Aylak

HATAYSPOR: Bekaj - Rivas (Dk. 89 Strandberg), Cengiz Demir, Kilama, Cemali Sertel, Rui Pedro (Dk. 59 Görkem Sağlam), Massanga, Abdulkadir Parmak (Dk. 89 Selimcan Temel), Boutobba, Fernandes (Dk. 76 Bamgboye), Aboubakar

ANTALYASPOR: Piric - Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Bünyamin Balcı (Dk. 84 Thalisson), Güray Vural, Erdal Rakip (Dk. 75 Petrusenko), Kaluzinski, Van de Streek, Townsend (Dk. 58 Gaich), Larsson (Dk. 84 Safuri), Samudio (Dk. 75 Abdurrahim Dursun)

GOLLER: Dk. 30 Abdülkadir Parmak, Dk. 64 Aboubakar (P) (Hatayspor), Dk. 22 Samudio (P), Dk. 39 Van De Streek, Dk. 86 Safuri (Antalyaspor),

SARI KARTLAR: Recep Burak Yılmaz (Hatayspor) - Bahadır Öztürk (Antalyaspor)

Süper Lig'in 22’nci haftasında Hatayspor, Mersin’de Antalyaspor’u konuk etti. Karşılaşma Antalyaspor’un 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

21’inci dakikada Antalyaspor penaltı kazandı. Ceza alanı içinde sahipsiz topa hareketlenen Van de Streek, Recep Burak Yılmaz’ın müdahalesi sonucunda yerde kalınca hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi.

22’nci dakikada topun başına geçen Samudio meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

30’uncu dakikada Hatayspor eşitliği sağladı. Sağ kanatta topla buluşan Boutobba ortasında Abdulkadir Parmak’ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

39’uncu dakikada Antalyaspor bir kez daha önce geçti. Sağdan Bünyamin Balcı’nın getirdiği topla ceza alanı sağ çaprazında buluşan Van De Streek’in ayak içi düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

43’üncü dakikada Boutobba, Van de Streek’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını işaret etti. Ancak karar VAR müdahalesinin ardından iptal oldu.

İlk yarı konuk Antalyaspor’un 2-1 üstünlüğü ile bitti.

56’ncı dakikada sağdan kullanılan serbest vuruş sonrası ceza alanı içinde topla buluşan Antalyasporlu Veysel Sarı’nın röveşatasında top üst direkten geri döndü.

60’ıncı dakikada Hatayspor’un soldan gelişen atağında Cemali Sertel’in yaptığı sert vuruşta kaleci Piriç direk dibinden çıkardı.

62’nci dakikada Hatayspor penaltı kazandı. Sol kanattan kullanılan kornerde Fernandes, Samudio’nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.