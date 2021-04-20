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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus'ta yol bakım ve onarım çalışmaları aralıksız sürüyor

İHA

Tarsus'ta yol bakım ve onarım çalışmaları aralıksız sürüyor

Tarsus Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince, 2 yıllık süreçte kırsal mahallerin yollarındaki aksaklıkların giderilmesine yönelik 4 bin 991 kamyon malzeme ile 243 bin 250 metre yol bakım ve onarımı çalışması gerçekleştirildiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı 134 kırsal mahallede vatandaşların yol sorununun çözüme kavuşturulması için ekipler gece gündüz çalışıyor. Vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiren Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, gerekli planlamaları yaparak ihtiyaca göre çalışma gerçekleştiriyor.
Her fırsatta vatandaşların sorun ve taleplerini yerinde dinlemeye gayret gösterdiklerini dile getiren Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Bu güne kadar ihmal edilmiş, onarılmamış ve iyice bozulmuş yolları onarıp veya hiç açılmamış yolları açarak halkımızın ulaşımda zorluk çekmemesi için ekiplerimizi seferber ettik. Kırsal mahallelerimizde bozuk yol kalmayana kadar çalışmalarımız devam edecek. Ekiplerimizin çalışmalarını verimli bir şekilde yürütebilmelerini sağlamak için gece geç saatlere kadar toplantılar ve planlamalar yapıyoruz" dedi.
Ekip ruhunu belediyenin tüm çalışmalarına yansıtıp, her kesime faydalı olacak şekilde ihtiyaca yönelik eserleri kısa sürede tamamlayıp sorun çözen kurum konumuna geldiklerini kaydeden Bozdoğan, "Kasasında parası olan güçlü bir belediye olarak halkımız için gerekli olan tüm hizmetleri yapacak güce sahibiz. Biz seçime değil geleceğe yatırım yapan bir belediyeyiz. Bizi bu çizgimizden kimse bir milim dahi saptıramaz. Halk her zaman siyasetin üzerindedir, biz hizmetlerimizi siyasi bir amaca hizmet etmeden üretiyoruz. Halkın ihtiyaçları siyasetin ihtiyaçlarından önceliklidir. Bu bilinçle mahalle ayrımı yapmadan sırası geldikçe o yöre için gerekli ne hizmet varsa projelendirip hayata geçireceğiz. Bizim kırmızı çizgimiz Tarsus’tur. Tarsus’u daha modern, yaşanılabilir, üreten, eğiten, kültürlü, sağlıklı şekilde daha yeşil ve insanların huzur içinde yaşayabilecekleri bir konuma getirene kadar çalışmalarımıza aralıksız olarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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