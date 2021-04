Akdeniz Belediyesi, öğrencilere LGS hazırlık setlerini dağıtmaya başladı

Akdeniz Belediyesi, üniversiteye hazırlanan gençlerin ardından Liselere Geçiş Sınavına (LGS) hazırlanan 4 bin 657 ortaokul öğrencisine de çeşitli deneme sınavlarından oluşan eğitim setini ücretsiz dağıtmaya başladı.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, dezavantajlı öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına hayata kattığı örnek projeleri devam ediyor. Bugüne dek on binlerce öğrenciye kırtasiye malzemeleri ulaştıran, üniversiteye hazırlanan 3 bin gence eğitim akademisi paketlerini ücretsiz ulaştıran Akdeniz Belediyesi, bu kez de LGS’ye hazırlanan ortaokul öğrencileri için deneme sınavlarından oluşan kaynak setleri ücretsiz dağıtmaya başladı.



Başkan Gültak, okulları ziyaret ederek öğrencilere setleri hediye etti

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, ilk etapta Şevket Sümer Mahallesinde bulunan Turgut Özal Ortaokulu ile Çilek Mahallesinde yer alan Mehmet Dağlı İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleşen kitap dağıtım törenine katıldı. Öğretmenler ve öğrencilerle sohbet eden Başkan Gültak, ardından da liselere geçiş sınavına hazırlık setlerini öğrencilere hediye etti.

Eğitimde fırsat eşitliğine büyük önem verdiklerinin altını çizerek, milletlerin ancak eğitimle her alanda yükselebileceğini vurgulayan Gültak, “Bölgemizde yaşayıp üniversiteye hazırlanan gençlerimiz için geçen haftalarda Türkiye’de ilk olan örnek bir projeyi; Akdeniz Eğitim Akademisini hayata kattık. Bu projemiz ile öğrencilerimiz, internet üzerinden şifre ve kullanıcı adıyla giriş yaparak, içinde yüz binlerce sorunun ve notların olduğu, tüm ders notlarının yer aldığı, ayrıca derslerin görsel anlatıldığı bir portala ulaşıyor. Tabi çocuklarımız sınava da girebiliyor. Hem Mersin hem Türkiye derecelerini öğrenebiliyorlar. Ayrıca bu şifreleri ve kullanıcı adlarını okul müdürleri ve ebeveynlere verdik, bu sayede takibini de sağlıyoruz” dedi.



LGS deneme sınavlarından oluşan setler, 4 bin 657 öğrenciye ulaşacak

Gültak, Akdeniz Eğitim Akademisinin ardından, bu kez de liselere hazırlık sınavı ile ilgili tüm konuları kapsayan deneme sınavlarını profesyonel bir set haline getirip öğrencilere ulaştırdıklarını söyledi. Gültak, “Akdeniz’de bugün itibariyle liseye hazırlanan 4 bin 657 ortaokul öğrencimiz var. Arkadaşlarımız, proje kapsamında tüm okullarımızda kaynak kitapları dağıtmaya başladı. Amacımız, üniversite gibi liselere hazırlık noktasında da çocuklarımıza fırsat eşitliği sağlamak. Seneye büyük ihtimalle bu çocuklarımızı internet portalına da alacağız ve bu sayede diledikleri her türlü kaynak kitaba, derslere ve sorulara ulaşıp çok daha güçlü şekilde sınava hazırlanabilecekler” diye konuştu.

