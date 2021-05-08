Yenişehir Belediyesinin yerel sanatçılara desteği sürüyor

Yenişehir Belediyesi, korona virüs salgını dolayısıyla aylardır sahnelerden uzak kalan yerel sanatçılara desteğini sürdürüyor. Yenişehir’de Sanat Rüzgarı sloganıyla hayata geçirilen ve Yenişehirtv youtube kanalında ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan konserler dizisinde bu defa rock ve akustik müzik gurupları performanslarını sergileyecek.

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte çeşitli mekanlarda sahne alan, ancak salgın nedeniyle uzun zamandır dinleyicileri ile buluşmayan müzik grupları, bu özlemlerini Yenişehir Belediyesinin destekleriyle gideriyor. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in talimatıyla yerel sanatçılara destek verilmesi için başlatılan Yenişehir’de Sanat Rüzgarı konserleri aynı zamanda tam kapanma döneminde evlerinde kalan vatandaşların ekran başında hoş vakit geçirmelerini amaçlıyor.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konser çekimlerinde 5 ayrı grup sahne aldı. Farklı tarih ve saatlerde Yenişehirtv youtube kanalı ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacak olan konserler serisinde, sanatçılar yerli ve yabancı popüler parçaları Mersinliler için seslendirdi. Sahne aldıkları mekanların pandemi dolayısıyla uzun süredir kapalı olmasından dolayı dinleyicileri ile buluşamayan sanatçılar, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’e dijital ortamda da olsa seyirciyle buluşmalarına olanak sağladığı için teşekkür ettiler.



İlk konser Kibrit Kutusuyla başlıyor

Kibrit Kutusu, Naba Akustik, Aramızda, Caravanband ve Kozmos’un sahne aldığı Yenişehir’de Sanat Rüzgarı konserlerinde ilk olarak Mersin’in sevilen rock grubu Kibrit Kutusu izleyicilerle buluşacak. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, tüm Mersinlileri 9 Mayıs Pazar akşamı saat 21.00’de Yenişehirtv youtube kanalı ve sosyal medya hesaplarından konseri izlemeye davet etti.

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