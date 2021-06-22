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Yaş meyve sebze ihracatında Hindistan rekoru Hindistan'a yaş meyve sebze ihracatı 120 kat arttı Nejdat Sin: "Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı'nda pazar çeşitliliğine odaklandık"

İHA

Yaş meyve sebze ihracatında Hindistan rekoru Hindistan'a yaş meyve sebze ihracatı 120 kat arttı Nejdat Sin: "Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı'nda pazar çeşitliliğine odaklandık"

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı ve Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, mayıs ayında Türkiye’nin yaş meyve ve sebze ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artışla 201,2 milyon dolara ulaştığını, bu dönemde Hindistan pazarında 120 kat artış yakalayarak rekor kırdıklarını açıkladı. Başkan Nejdat Sin, “Pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalarımızın olumlu yansımaları mayıs ayı ihracat raporlarımıza yansıdı. Hindistan başta olmak üzere Suriye, Beyaz Rusya, Belçika ve Sırbistan pazarlarında dikkat çekici artışlara imza attık” dedi.
Birleşmiş Milletler’in (BM) 2021’i Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı ilan ettiğini, bu temanın dünya sebze üretiminde 4’üncü, meyve üretiminde 5’inci konumda olan Türkiye’nin ihracatta pazar çeşitliliğini artırması için önemli fırsatlar sunduğunu kaydeden Başkan Nejdat Sin, alternatif pazarlara ulaşma hedefine yönelik somut verilerin mayıs ayı ihracat performansına yansımasından büyük memnuniyet duyduklarını vurguladı.
Türk yaş meyve sebze sektörünün ihracat pazarının yüzde 65’inin 5 ülkede kümelendiğini, ortaya çıkan tabloda pazar çeşitliliğinin sınırlı kalmasının ithalat kısıtlamaları ve jeopolitik riskler başta olmak üzere çeşitli sorunları da beraberinde getirdiğini dile getiren Başkan Sin, şunları söyledi:
“İhracatta pazar çeşitliliğini artırmaya odaklanan sektörümüz alternatif pazarlara ulaşma hedefinde önemli ilerlemeler kat etmeye başladı. Mayıs ayında ana pazarlarımız yine Rusya, Romanya, Irak, Almanya ve Ukrayna olurken, Güney Asya, Avrupa ve Orta Doğu’da önemli ihracat artışı sağladığımız ülkeler oldu. En çarpıcı rakamlara Hindistan pazarında ulaştık. Bu ülkeye geçen yıl mayıs ayında sadece 38 bin 192 dolar ihracat yapan sektörümüz, 2021 mayıs ayında 4 milyon 679 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla Hindistan’a yönelik ihracatımızda yüzde 12 bin 153 oranında artış sağladık.”
Alternatif pazarlara ulaşma hedefinde mayıs ayında ihracat artışlarına imza attıkları diğer ülkeleri ele alan Başkan Sin, “İhracat hacminde yükseliş yakaladığımız ülkelerde Hindistan’ın ardından yüzde 341 artış ve 11,5 milyon dolar değer ile Suriye ikinci, yüzde 167 artış ve 1,4 milyon dolar değer ile Beyaz Rusya üçüncü sırada yer aldı. Belçika, Sırbistan, Avusturya, Bulgaristan ve Bosna Hersek pazarlarında önemli artışlar elde ettik“ diye konuştu.

"En çok şeftalinektarin, domates ve biber ihraç ettik"
Mayıs ayı sektör ihracatını ürün gruplarına göre değerlendiren Başkan Sin, şöyle konuştu: “329 bin 597 ton ürünü yurt dışında değerlendirdiğimiz mayıs ayında en çok ihraç ettiğimiz ürünlerin başında şeftalinektarin, domates ve biber yer aldı. Yüzde 35 artış ve 33 milyon dolar değer ile şeftalinektarin birinci, yüzde 34 artış ve 31 milyon dolar değer ile domates ikinci, yüzde 13 artış ve 16,5 milyon dolar değer ile biber üçüncü oldu. Bu ayda ihracat hacminde en yüksek artışları patates, limon, çilek, elma, çay, kabak satışında elde ettik.”
Başkan Sin, mayıs ayında AKİB olarak sektör ihracatına yüzde 36 oranında destek verdiklerini, bu ayda bölge ihracatının yüzde 19 artışla 73,3 milyon dolar olarak gerçekleştiğini sözlerine ekledi.

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