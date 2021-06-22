Toroslar Belediyesi personeli aşılandı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi personeline korona virüs aşısı yapıldı.

Belediye personeli, Toroslar ilçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte Yunus Emre Kültür Merkezi'nde oluşturulan aşı noktasında aşılarını oldu. Aşılama, hazırlanan formun doldurulmasının ardından telefon numarasına gelen kod ile görevli doktor kontrolünde gerçekleştirildi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Türkiye'nin salgın sürecinde aşı politikasını istikrarlı bir şekilde uygulayan ülkelerin başında geldiğini ve bununla da gurur duyduklarını belirterek, "Daha güzel günlere kavuşmak için tedbirlere uyalım. Bu sürecin de üstesinden hep birlikte geleceğiz. Toroslar Belediyesi olarak önceliğimiz sağlık. Covid19 aşılaması hızla devam ederken, ilçe Sağlık Müdürlüğümüz ile birlikte belediyemizde personelimiz için aşı noktası oluşturduk. Aşı hakkı bulunan ve aşılarını henüz olmamış olan personelimizin aşılarını koordineli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Gereken hassasiyeti göstererek, bu süreci başarıyla atlatacağız" diye konuştu.

Yılmaz, özveriyle çalışmalarını sürdüren tüm sağlık çalışanlarına da teşekkür ederek, kolaylıklar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.