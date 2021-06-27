Torosların köylerinde içme suyu yatırımları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünce, Toroslar ilçesinin köylerinde yürütülen içme suyu çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, MESKİ ekipleri bu kapsamda Ayvagediği, Gözne, Bekiralanı, Soğucak, Kepirli ve Darısekisi mahallelerine içme suyu terfi merkezi ve terfi hatlarının rehabilitasyonu çalışmalarına başladı. Yapılan bu projenin uygulanması ile Gözne Ayvagediği grubu mahalleleri yeterli içme ve kullanma suyuna kavuşacak.

Cehennem Deresi grubunda bulunan Ayvagediği, Gözne, Bekiralanı, Soğucak, Kepirli ve Darısekisi mahalleleri yaylalık yerleşim bölgesi olduğundan özellikle yaz aylarında fazlasıyla göç alıyor. Artan nüfus ve içme suyunun amacı dışında kullanımı nedeniyle yaz aylarında içme suyunda zaman zaman kesinti problemi yaşanmakta. MESKİ’nin yapım işi kapsamında başladığı projede, terfi hattı yapım çalışması yapılacak.

Ayrıca, MESKİ Genel Müdürlüğünün projelendirdiği Musalı, Boztepe ve Böğrüeğri mahallelerinde isale hatlarının rehabilitasyonu çalışmaları hazırlık aşamasındayken, terfi hattı sonrasındaki eski isale hatlarından yaşanan su iletim sorunlarının çözülmesi amacıyla yapılacak 54 bin 218 metre isale hattı yapılması da planlanıyor. Çalışmalar kapsamında, mahallelerin şebeke hatlarının projelendirmesi ile planlama aşamaları da devam ediyor.

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