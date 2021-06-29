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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MDOB’dan ‘Gala Bale’ ile yıldızlar buluşması

İHA

MDOB’dan ‘Gala Bale’ ile yıldızlar buluşması

– Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Türkiye’deki 6 operanın bale solistleri ile ‘Gala Bale’yi sahneleyecek.
MDOB’dan yapılan açıklamaya göre, uzun süre akıllardan çıkmayacak yıldızlar buluşmasına sayılı günler kaldı. Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinin katkılarıyla opera sahnelerinde gösterdikleri başarılı performanslar ile sanat kariyerlerini kanıtlamış 6 operanın bale solistlerinin birlikte sahneleyeceği ‘Gala Bale’, 3 Temmuz 2021 Cumartesi akşamı saat 20.30‘da Yenişehir Atatürk Kültür Merkezinde izleyenlere unutulmayacak bir gece yaşatacak.
Daha önce sanatseverler ile buluşmuş ve büyük beğeni kazanmış bale eserleri “Kuğu Gölü”, “Don Kişot”, “Talisman”, “Hamlet”, “La Bayadere”, “Tango’s”, “Amor Stella’s” ve “Bahçesaray”ın en özel bölümlerinden oluşan programda; Ankara DOB, İstanbul DOB, İzmir DOB, Mersin DOB, Antalya DOB, Samsun DOB bale solistleri ile birlikte Mersin DOB Orkestra sanatçılarının performansı izleyicilerin beğenisine sunulacak.
Mehmet Balkan’nın sahneye koyduğu eserin yönetmen yardımcılığını MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdür Vekili Serbülent biçer, orkestra şefliğini Hakan Kalkan üstleniyor. Eserde Ankara DOB’dan Kadir Okurer, Sultan Menteşe, Deniz Alp; İstanbul DOB’dan Erhan Güzel, Ami Naıto; İzmir DOB’dan Aslı Çilek; Mersin DOB’dan Özlem Şenormanlılar, Ozan Demirbaş, Burak Serkan Cebeci, Tugay Ak, Tutku Barın Tümen, Yukiko Ito, Yuji Shımızu; Antalya DOB’dan Milina Fidan; Samsun DOB’dan Nazmiye Khozahsvılı, Yunus Emre Örgüt‘ün sahne alacak. Eser, Sağlık Bakanlığının belirlediği hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen yeni seyirci oturma düzeni ve orkestra dizilimi ile güvenli bir ortamda gerçekleştirilecek.

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