Seçer: “Belediye olarak kurban kesimine her türlü desteği vereceğiz” Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, meclis toplantısında Kurban Bayramı hazırlıklarını anlattı Seçer, bayram boyunca otobüs seferlerinin ücretsiz olacağını söyledi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, meclis toplantısında Büyükşehir Belediyesinin Kurban Bayramı için aldığı önlemleri anlattı. Mezbahalar ve mobil kesim ünitelerinin vatandaşların kullanımına hazır olduğunu vurgulayan Seçer, “Ücretsiz ulaşım hizmetimiz başta olmak üzere tüm ekiplerimizle bayrama hazır durumdayız. Mobil kesim üniteleri ve mezbahalarda geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kesimler ücretsiz ve hijyenik koşullarda gerçekleştirilecek” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2021 Yılı Temmuz Ayı Toplantısı 2. Birleşimi, Kongre ve Sergi Sarayında Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Seçer, toplantıda Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurban Bayramı için yapılan hazırlıkları anlatırken, farklı daire başkanlıkları tarafından alınan tedbirleri de duyurdu.

Seçer, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününe değinerek, “15 Temmuz'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun” dedi.

Korona virüse yakalanan Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç’a da geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Seçer, “Anamur Belediye Başkanımız Hidayet Kılınç covid teşhisiyle tedavi altına alındı. 3 aşı olmasına rağmen, bu illet hastalığa yakalandı. Bu da aslında bir uyarı niteliğinde. Hidayet başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” diye konuştu.



Seçer’den vatandaşlara borçlarını yapılandırma hatırlatması

Seçer, geçtiğimiz hafta MESKİ’nin gecikmiş su ödemeleri ile ilgili yapılandırmalar hakkında bilgi verdiğini anımsatarak, yeni bir hatırlatma daha yaptı. Seçer, “Belediyemizin ilan, reklam, vergi borçları, ecrimisil bedeli borçları, katı atık ve bertaraf ücretleri ile idari para cezalarının aynı kanun kapsamında taksitlendirileceği konusunda vatandaşlarımıza duyuru yapmak istiyorum. Söz konusu yapılandırmadan yararlanabilecek kişi sayısı 10 bin 240, ancak şu ana kadar 181 vatandaşımız başvuruda bulunmuş. Umut ediyorum süre dolmadan, yani ağustos sonuna kadar bu konuda bizlere müracaat eden vatandaşlarımızın sayısında artış olur ve borçlarını yapılandırmadan faydalanarak kurumumuza öderler” dedi.



“Modern mezbahalarımız ve mobil kesim ünitelerimiz kullanıma hazır”

Kurban Bayramında Büyükşehir Belediyesi olarak bir dizi önlemler aldıklarını ifade eden Seçer, şöyle devam etti:

“Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu Kurban Bayramında vatandaşlarımız için hazırlıklarımızı tamamladık. Ekiplerimiz modern mezbahaları ve mobil kesim ünitelerimizi vatandaşlarımızın kullanımına hazır hale getirdiler. Yine ek seferlerimizle güçlendireceğimiz ücretsiz ulaşım hizmetimiz başta olmak üzere tüm ekiplerimizle bayrama hazır durumdayız. Kurban Bayramı boyunca Yakaköy, Tarsus, Çamlıyayla, Erdemli, Mut, Gülnar, Silifke ve Anamur'da yer alan 8 mezbahaneye ek olarak Mersin merkezde 7, Tarsus'ta 5, Erdemli'de 4, Silifke’de 2, Mut, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Gülnar, Çamlıyayla'da birer adet olmak üzere toplam 24 mobil kesim ünitesi hizmet verecek. Mobil kesim üniteleri ve mezbahalarda geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kesimler ücretsiz ve hijyenik koşullarda gerçekleştirilecek.”



“Vatandaşlarımızın uygun olmayan yerlerde hayvan kesiminden uzak kalmalarını istiyoruz”

Mobil kesim ünitelerinin bayramın birinci günü, mezbahaların ise Kurban Bayramı boyunca faaliyetlerini sürdüreceğini belirten Seçer, “Mobil kesim ünitelerimizdeki kesimler sabah 07.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında devam edecek. Mobil kesimhanelerin yer alacağı yerler şöyle: Çamlıyayla'da Sebil, Tarsus'ta Gülek, Yenice, Turkuaz, Bağlar ve 82 Evler, Akdeniz'de 3 Ocak Mahallesi, Mezitli'de Menderes Mahallesi, Yenişehir'de Macit Özcan Spor Kompleksi karşısı, Toroslar'da Korukent, Arslanköy, Gözne ve Ayvagediği, Erdemli'de otopark karşısı, Kargıpınarı, Arslanlı ve Sarıkaya, Silifke'de Kapalı Pazar Yeri ve Gökbelen, Mut’ta Sertavul, Gülnar’da kesimhane yanı, Aydıncık ve Bozyazı’da merkezde, Anamur'da ise sahilde yer alacak. Kesimler 250 sertifikalı kasap, 110 yardımcı personel ve her kesimhanede görevli bir veteriner hekim ile veteriner sağlık teknikerleri gözetiminde, usulüne uygun şekilde gerçekleştirilecek. Kesim sırasında oluşan atıkların toplanması, bertaraf edilmesi ve kesim sonrası oluşabilecek sorunlarla ilgili de itfaiye, çevre koruma ekiplerimiz de koordineli olarak çalışma yürütecekler. Vatandaşlarımızın cadde boylarında, sokak aralarında, uygun olmayan yerlerde hayvan kesiminden uzak kalmalarını istiyoruz. Bu kötü görüntülerden uzak durmalarını kendilerinden talep ediyoruz. Belediye olarak onların kurban kesimine her türlü desteği zaten vereceğimizi belirttim” diye konuştu.



Bayram boyunca otobüs seferleri ücretsiz

Bayram boyunca otobüs seferlerinin ücretsiz olacağını duyuran Seçer, “4 merkez ilçe ve Tarsus'ta özellikle Arife ve bayramın 1. günü mezarlıklara ek seferler konularak, sefer sayıları artırılacak. Ücretsiz mezarlık servisimiz, Makine İkmal, Toros Devlet Hastanesi, İstasyon, Taş Bina, İstiklal Caddesi, Çankaya, Akbelen Bulvarı, Akbelen Mezarlığı ve Güneykent Mezarlığı arasında bayram boyunca 08.00 17.00 saatleri arasında çalışacak. Yine Yakaköy Mezbahasında kurban kesmek isteyen vatandaşlarımız Yakaköy hattına sefer yapan belediye otobüslerini ücretsiz olarak kullanabilecekler” dedi.



“Vatandaşlarımızın herhangi bir sorunda Teksin üzerinden başvuruda bulunma imkanları var”

Başkan Seçer, farklı daire başkanlıkları tarafından Kurban Bayramında yapılacak diğer hizmetleri aktarırken şunları dile getirdi:

“Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız 4 merkez ilçe ve Tarsus'ta, dezavantajlı mahallelerde Tarsus’un mamülü, limonata, çörek ve dondurmayı çocuklarımız için dağıtacak. Arife günü de şehitler için 20 kurban kesilecek ve aşevi aracılığıyla yapılan yemekler yine dezavantajlı mahallelerdeki vatandaşlarımıza dağıtılacak. Her türlü yangın ihtimaline karşı İtfaiyemiz hazır olacak. Zabıta Daire Başkanlığımız da Kurban Bayramı süresince denetimlerini sürdürecek. Vatandaşlarımızın herhangi bir sorun karşısında Teksin üzerinden başvuruda bulunma imkanları var.”

Seçer, bayram tatili için yola çıkacak vatandaşları da uyararak, “9 günlük bir tatil söz konusu. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Yolumuzu gözleyen sevdiklerimizi üzmeyelim. Yorgunken araç kullanmayalım. Trafik kurallarının hepimizi hayata bağladığını aklımızdan çıkarmayalım. Yolumuz açık olsun. Kurban Bayramınız şimdiden kutlu olsun” dedi.



“Biz ayrım yapmadan her türlü hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz”

Mersin’in uzun bir sahil şeridine ve çok sayıda plaja sahip olduğunu belirten Seçer, buralardaki temizlik sorunlarıyla ilgili vatandaşlardan gelen taleplere değindi. Tasarruf hakkı Milli Emlak’a ait olan noktalardaki sorunlarla ilgili de vatandaşın Büyükşehir’e başvurduğunu vurgulayan Seçer, “Tuvalet ihtiyacı sorunu hat safhada. Vatandaş tabi ki buradaki bütün hizmetleri, temizliği Büyükşehir’den bekliyor, Büyükşehir’den istiyor. Bizim görev alanımız olsun, olmasın bütün bu şikayetler, talepler Büyükşehir’e iletiliyor. Ama biz ayrım yapmadan her türlü hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz” dedi.



“Halka açık plajlarda sorumluluk tamamen Büyükşehir Belediyesine ait değil”

Sahillerin Milli Emlak’a ait olduğunu, Büyükşehir’e bağlı Denizkızı A.Ş.’nin ise Milli Emlak’a kira ödeyerek şu anda 12 plajı işlettiğini dile getiren Seçer, “Orada biz vatandaşlara hizmet veriyoruz ve oranın temizliğinden, asayişinden, düzeninden bizler sorumluyuz ama diğer halka açık plajlarda tamamen sorumluluk Büyükşehir Belediyesine ait değil. Bazı alanlar vardır ki ilçe belediyesini ilgilendiriyor. Bazı alanlar vardır ki örneğin asayiş konusu jandarmayı ilgilendiriyor, polis bölgesiyse polisi ilgilendiriyor ama oraların mülkiyeti, oradaki tasarruf hakkı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün. Bu konuda da vatandaşlarımızın bilgi sahibi olmasını istedim. Ancak tabii ki bizim bazı süregiden sorunlar karşısında da kayıtsız kalmamız mümkün değil” diye konuştu.

Başkan Seçer, halk plajlarındaki tuvalet ihtiyacı konusuna da değinerek, 20 noktaya 44 adet seyyar tuvalet yerleştirdiklerini söyledi.



“Hizmet yapmaktan imtina etmiyoruz”

Başkan Seçer, sahillerin temiz tutulmasıyla ilgili vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Piknik yapıyoruz, plaja giriyoruz çocuklarımızla. Halk plajında ama yediğimiz, içtiğimizin kabını, karpuzun kabuğunu, poşeti, yiyecek artıklarını orada olduğumuz yere bırakıyoruz. Bu gerçekten bizleri üzüyor. Biz temizlik yapmaktan, hizmet yapmaktan imtina etmiyoruz ama vatandaşın dağıttığı yeri toplamaya kimsenin gücü yetmez. Onun için vatandaşın da bu konuda daha derli toplu olması gerekiyor. Sorumluluk bilinci içerisinde olması gerekiyor. Bu konuda bizlere yardımcı olması gerekiyor” dedi.

Seçer, mezarlıklarda da hazırlık ve temizlik hizmetlerini gerçekleştirildiklerini duyurdu.



Bayramda her gün 7 noktada konser

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’nin bayramda da kentin birçok noktasında konserler organize edeceğini vurgulayan Başkan Seçer, “Tarsus’ta, Anamur’da, Mut’ta, Erdemli’ye bağlı sahil beldelerinde, Tömük’te, Susanoğlu’nda, merkezde Güneş Mahallesi’nde, Özgecan Meydanı’nda, Çamlıyayla’da, Bozyazı’da, Güzeoluk’ta, Limonlu’da, Kızkalesi’nde, Özgürlük Mahallesi’nde, Marina’da. Her ilçemizde ve bazı tatil beldelerimizde bu konserlerimiz 20 Temmuz’da başlayıp 24 Temmuz’a kadar her gün yaklaşık olarak 7 noktada devam edecek. Burada mahalli sanatçılarımız sahne alacaklar ve vatandaşlarımızın güzel, mutlu bir bayram geçirmelerine katkı sunmaya çalışacaklar” ifadelerini kullandı.



“Sayfiye yerlerinde, yaylalarda su kullanımına dikkat edelim”

Su tasarrufu konusuna da değinen Seçer, şunları söyledi:

“Kuraklık kaynaklı su sorunu yaşadığımız gibi, bilinçsiz kullanımdan kaynaklanan ya da kayıpkaçak oranlarının yüksekliğinden kaynaklı bazı bölgelerde su sıkıntısı yaşıyoruz. Burada sonuca tesir edeceğimiz müdahaleler var, sonuca tesir edemeyeceğimiz müdahaleler var. Sonuca tesir edemeyeceğimiz müdahaleler, kuraklık kaynaklı kaynak kurumaları; ya yeni bir kaynak bulacaksınız; o kaynağı artık bir kış daha atlatana kadar su miktarını artırma şansınız olmadığı için o bölgelerde suyu tasarruflu kullanmak zorundayız. Lütfen sayfiye yerlerinde, yaylalarda su kullanımına dikkat edelim.”

İçme sularının bahçe sulamasında kullanılmaması yönünde vatandaşlara çağrıda bulunan Seçer, “MESKİ sulama suyu değil, insanların kullanım suyunu teminle görevlendirilmiştir. Dolayısıyla MESKİ’ye ait suları bahçe sulamasında kullanmamalarını istiyoruz vatandaşlarımızın. Bu yasal olarak da doğru bir yaklaşım değil. Bu da bizi sıkıntıya sokuyor. Ayrıca kaçak su kullanımında bizlere yardımcı olmanız lazım. Yani siz evinizde, yaylada susuzluk çekerken, komşunuz kaçak olarak kullandığı suyu bahçeye bağlayıp şarıl şarıl suyu akıtıp bahçeyi sulamamalı. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz. Sudan sebeplerle susuz kalmamalıyız. Bu da bizim MESKİ’mizin sloganı” ifadelerine yer verdi.

