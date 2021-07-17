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Mersin'deki orman yangınına 3'üncü günde de müdahale sürüyor (3)

DHA

Mersin'deki orman yangınına 3'üncü günde de müdahale sürüyor (3)


BAKAN PAKDEMİRLİ: SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin´in Aydıncık ilçesi ile Hatay'ın Hassa ilçesindeki orman yangınlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Her iki yangının da kontrol altına alındığını anlatan Bakan Pakdemirli, Mersin'deki yangının enerji nakil hattından kaynaklandığı şüphesiyle 4 kişinin gözaltına alındığını, soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.
`EVLERİNE DÖNDÜLER´
Bakan Pakdemirli, Mersin yangınıyla ilgili olarak, "Bu yangına müdahalede 3 uçak, 21 helikopter, 165 arasöz, 20 iş makinesi, 25 su nakil aracı ve diğer kurumlarla beraber 850 personelle müdahalemiz devam ediyor. Hava araçları şu ana kadar 7 bin ton su attı, kara araçlarıyla yani arazözlerle 50 bin tonun üzerinde toplamda 57 bin ton civarında su atmış olduk. Pembecik Mahallesi ve diğer mezralarımızda 81 hanemizi tedbiren boşaltmıştık. Evlerine döndüler, can ve mal kaybı yok. Tabi ki bazı ufak tefek hasarlar var. İlk belirlemelere göre bir metruk evde hasar var. Bir konut az hasarlı, ikisinde de iki ağır hasarlı müştemilat ve bazı seralarda da hasar bilgisi olduğu tespitlerimiz var. Tarım arazilerimizdeki hasarlarla ilgili tespitlerimiz de önümüzdeki günlerde başlayacak. Yaklaşık 1500 hektar alan bundan etkilenmiş durumda. Bir kısmı örtü yangını yani alanın tamamı yandı diyemeyiz ama 1500 hektarda toplamda bir hasar gözlemlenebiliyor. Yangının enerji nakil hattından kaynaklandığı şüphesiyle 4 kişi gözaltına alınmış vaziyette. Soruşturmaları devam ediyor" dedi.
'HASSA'DAKİ YANGINDA DA CAN VE MAL KAYBI YOK'
Bakan Pakdemirli, Hatay Hassa ilçesindeki Gazel Uşağı Mahallesi'ndeki yangında da can ve mal kaybının olmadığını kaydederek şunları söyledi:
"1 uçak, 4 helikopter, 64 arazöz, 12 iş makinesi ve 140 personelle bu yangına da müdahale sürüyor. Yaklaşık 240 hektar alanda etkilenme var. Bununda bir kısmı örtü yangını. Tabi ki Hatay özelinde özellikle yolların olmaması, arazinin sarp olması her iki yangın üzerinde de sıcaklığın yüksek, nemin düşük ve rüzgarın yüksek olması yangınların seyrini negatif etkiledi. Hatay'da can ve mal kaybımız yok. Yangının çıkış sebebiyle ilgili Hatay özelinde kolluk kuvvetlerimiz araştırmalarına devam ediyor." 
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Hatay'da ve Mersin'deki yangınlarda soğutma çalışmalarına başlandığını, sahada tek bir kıvılcım kalmayana dek çalışmaların devam edeceğini belirten Bakan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu soğutma çalışmaları bir günden fazla sürebilir. Kaç gün sürmesi gerekiyorsa soğutma çalışmaları devam edecek. Ama kontrol altına alındı demek yangın odaklarının etrafının çevrildiğini buralarla alakalı yangının artık büyüme ihtimalinin çok istisnai durumlar dışında kalmadığının ifadesidir. Her yangın sonrasında hatırlattığımız gibi Anayasa'nın 169'uncu maddesine göre ormanlık alanlarla ilgili buralar yansa da buralarla ilgili farklı tasarruf yapılması söz konusu olmaz. Yani özetle buralarda ne otel yapılır, ne han yapılır, ne hamam yapılır, ne kervansaray yapılır, ne de buralar imara açılır. Tekrar buralarda ilk müsait ekim dikim zamanında tekrar ağaçlandırmak için arkadaşlar çalışmalarına başlayacaklardır. Hatay yangınıyla ilgili sabah kalkan İHA'yı gönderdik. İHA'nın tespit ettiği kadarıyla Hatay'da sıcak bir nokta yok. Burada ciddi başarı sağlanmış demektir. Mersin'de de biraz önce İHA'mızı yönlendirdik buradaki sıcak noktaların tespiti ve yer ekiplerine de bunun iletilmesi ve koordinasyonu yönünde de çalışmalarımız devam ediyor."
50 SAATTE 57 YANGINA MÜDAHALE 
Bakan Pakdemirli, 50 saatlik süreçte Mersin ve Hatay yangınlarının dışında 57 yangına müdahale edildiğini de kaydederek, "Bu 50 saatlik süre içerisinde sadece Mersin ve Hatay yangınlarıyla değil, 32 orman 25 de kırsal yangınla mücadele etmek kaydıyla toplamda 57 yangına müdahale ettik. Bu yangınlar da gönül ister ki tek bir ağacımızı kaybetmeyelim. Ağaçların ötesinde yaban hayatıyla ilgili de zaman zaman kayıplar yaşayabiliyoruz. Yaban hayatın kayıplarıyla ilgili de son derece üzgünüz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)
2021-07-17 12:30:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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