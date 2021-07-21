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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bayram boyunca 35 noktada konser düzenliyor

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bayram boyunca 35 noktada konser düzenliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesinin ‘Bayram Konserleri’ başladı. 24 Temmuz’a kadar şehrin dört bir yanında sürecek olan konserler, yaylalardan sahillere kadar uzanacak. 13 ilçede, 35 noktada devam edecek konserler, ilk gün 7 ayrı noktada başladı.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesinin düzenlediği ‘Bayram Konserleri’, ilk gün 6 ilçenin 7 ayrı noktasında başladı. 24 Temmuz’a kadar her gün 7 noktada sürdürülecek konserlerde, yerel sanatçılar sahne alacak. Bayramda 13 ilçenin toplam 35 noktasında gerçekleşecek konserlerle ilgili detaylar, sosyal medyada “@mbbkultursosyal” hesabında vatandaşlarla paylaşıldı.

Her yaştan Mersinli bayramın ilk günü konserlerdeydi
Bayramın ilk konserleri; Akdeniz’de Çay Mahallesi, Mut’ta Sertavul Yaylası Pazar Yeri, Tarsus’ta Kırklarsırtı Mahallesi, Erdemli’de Tömük Flamingo 4 Sahil Sitesi ile Limonlu Faruk Şıhman Sitesi önü, Yenişehir’de Marina Akustik Park ve Anamur’da Rauf Denktaş Parkı’nda gerçekleşti. Bu konserlerde Hasan Yeşilgöz, Mehmet Çağlar, İsa Yazırlıoğlu, Şimal ve Orkestrası, Sidar Baran Taş, Seda İnan ile Haluk Şaş sahne aldı. Her yaştan Mersinlinin katıldığı konserlerde vatandaşlar bayram coşkusunu bir arada yaşadı.

“Bayram coşkusunu müzikle kutlayarak yaşayacağız”
Bayram boyunca her ilçede konserlerin yapılacağını ifade eden Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger, “Bayram boyunca planladığımız bu konser dizimizi Mersinimizin 13 ilçesinde 35 ayrı noktada yapacağız. Sertavul’dan Çamlıyayla’ya, Kızkalesi’nden Tarsus’a, Erdemli’den Gülnar’a her yere ulaşacağız. Tüm vatandaşlarımızla bir arada bu güzel mutluluğu, bu bayram coşkusunu birlikte yaşayacağız. Amacımız, bu sevgi dolu, kültür mozaiği zenginliğinin bulunduğu şehrimizde bir arada sevgiyle, barış içerisinde bayramı yaşamak. Bize gerçekten büyük bir keyif veriyor. Sağlıkla, mutlulukla, huzur içerisinde, barış dolu nice güzel bayramlar yaşayalım istiyoruz” dedi.

“Çok güzel bir etkinlik, bayram sürecini çok güzel geçireceğimizi umuyorum”
Katılımın yoğun olduğu Marina Akustik Park’taki konserde konuşan dinleyicilerden Ayşenur Akdoğa, güzel bir akşam geçirdiğini ifade ederek, “Konserler gerçekten çok güzel. Maalesef uzun bir süredir herhangi bir etkinlikte bulanamıyoruz. Çok güzel bir etkinlik, bayram sürecini çok güzel geçireceğimizi umuyorum. Her şey için çok teşekkürler. Bayramda buradayım. Şehrimi seviyorum ve burada çok daha güzel zaman geçireceğimi düşündüğüm için farklı bir şehre gitmeyi planlamadım. Ben çok memnunum” ifadelerini kullandı.
Konseri dinleyenlerin mutlu olduğu yönündeki gözlemini aktaran Hülya Altan ise “Bu konserler gerçekten son zamanlarda hepimizi çok mutlu ediyor. Sosyal mesafeyi koruyarak, açık havada gayet güzel dinliyoruz. Yani insanlar mutlu. Çok teşekkür ederiz başkanımıza” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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