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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elektrikli bisikletin arkasında sürüklenen köpek tedavi edildi

İHA

Elektrikli bisikletin arkasında sürüklenen köpek tedavi edildi

Mersin’de bir kişinin elektrikli bisikletin arkasına bağlayıp sürüklediği köpek, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevinde tedavi altına alındı. Köpeğe “Masum” adını veren veteriner hekimler, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Köpeğin yaralanmasına sebep olan sürücüye ise hayvana eziyet suçundan bin 33 lira ceza uygulandı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veterinerlik Hizmetleri Dairesine bağlı Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevinde tedavi altına alınan köpeğin yaralanma anına ait görüntüler tüm Türkiye’de tepki uyandırdı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesinde meydana gelen olayı bir otomobil sürücüsü cep telefonuyla kayıt altına aldı. Bir kişinin, elektrikli bisikletin arkasına bağladığı köpeği sürüklediği ana dair görüntüler sosyal medyada ve basında yer buldu. Görüntüleri kaydeden sürücünün ihbarda bulunması üzerine şüpheliyi yakalayan polis ekipleri, cep telefonu görüntüleri ile çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra sürücüye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre hayvana eziyet etmekten bin 33 lira cezai işlem uyguladı.

Yaralı köpeği Büyükşehir tedavi altına aldı
Yaralı köpek ise Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisi eşliğinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevine teslim edildi. Tedavisi ve bakımı yapılan yaralı köpek yeniden ayağa kalkıp kendisine ayrılan bölümde yürümeye ve koşmaya başladı.
Büyükşehir Belediyesinde görevli Veteriner Hekim Mustafa Ersen Bebek, getirildiği anda köpeğin tedavisine başladıklarını belirterek, “HAYDİ polislerimiz bize tutanakla teslim etti. Köpeğimiz elektrikli bisikletin arkasından sürüklenmiş, yaralar almış ve bu yaralar neticesinde nekrotik odaklarla deri lezyonları oluşmuş. Geldiğinde göğüs altında derin yaralanmalar vardı. Açık yara tedavileri uygulayarak köpeğimizi tedaviye başladık. Derilerin üzerlerinde nekrotik odaklar, tüylerinde dökülmeler ve göğüs altında derin yaralanmalar vardı. Açık yara tedavisi yaparak bu deri lezyonlarını sönümlemeye çalıştık” dedi.

“Daha öncesinde de darbe almış bu can dostumuz”
Bebek, tedavi esnasında kurumuş yaralara da denk geldiklerini kaydederek, “Daha önce de bazı açık yaraları varmış, çünkü onlar kurumuş ve üzerinden vakit geçmiş yaralardı. Bu, ilk yaralanması değil. Bize getirildiğinde açık yaraları olduğu gibi kurumuş yaraları da olan ve daha öncesinde darbe almış bu can dostumuz” diye konuştu.
Köpeğin son durumuna ilişkin de bilgi veren Bebek, “Şu anda sadece derin yaralanmalar kaldı ve diğer kısımlarındaki yaraları sönümledik. Derin yaralanmalar da aşağı yukarı bir hafta içerisinde kapanacak. Halsizlik, iştahsızlık vardı. Ürkek olduğu için herhangi bir şekilde insanlara yaklaşmıyordu. Şu anda ise bize karşı gayet ılıman bir şekilde yaklaşıp koşup oynar bir vaziyete geldi” ifadelerini kullandı.

“İsmini ‘Masum’ koyduk”
Köpeğe koydukları “Masum” isminin sebebine de değinen Bebek, “Bize çok halsiz bir şekilde gelmişti. Çok da masum bir şekilde geldi. Biz de ismini ‘Masum’ koyduk. Şu anda tedavisi iyi aşamada. Sahiplendirmeye uygun. Sahiplenmek isteyenlerden bu canlarımıza iyi bakmalarını bekliyoruz. Herhangi bir esirgeme yurdundan bir çocuk alırcasına onlara itinalı bir şekilde davranacak, hiçbir şekilde zarar vermeyecek ve kendi çocukları gibi bakacak kişileri buraya bekliyoruz” dedi.
Tedirginliğini ortadan kaldırmak amacıyla Masum’u bir hafta rehabilitasyon sürecine soktuklarını da vurgulayan Bebek, “Masum, çok hiperaktif çıktı. İlk geldiğinde çok tedirgindi, insanlardan çok korkuyordu ama rehabilitasyon sürecimiz çok iyi neticelendi. Şu anda koşuyor, oynuyor hatta onun hızına yetişemiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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