Engellileri mutlu edecek buluş

Mersin Eyüp Aygar Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından yapılan 'Mekanik Rejeneratif Fren Sistemli Tekerlekli Sandelye' buluşu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Patent ve Marka Kurumu arasında, Fen Liselerinde de fikri mülkiyet çalışmalarını yaygınlaştırmak için imzalanan 'eğitim ve iş birliği protokolü' kapsamında, Mersin Eyüp Aygar Fen Lisesi Fizik Öğretmeni Ercan Halavut ve 10. sınıf öğrencisi Eray Kaya tarafından geliştirilen 'Rejeneratif Fren Sistemli Tekerlekli Sandalye' projesinin patent başvurusu tescillendi.

Başvuru hakkında bilgi veren Okul Müdürü İmran Bağdemir, "MEB Ortaöğretim Genel Müdürümüz Cengiz Mete ile Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan arasında imzalanan protokol kapsamında, Fizik Öğretmeni Ercan Halavut ve 10. sınıf öğrencisi Eray Kaya tarafından yapılan başvuruya 'patent' hakkı verilerek tescillendiğini büyük bir memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayız. Öğretmenimizi ve öğrencimizi tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Patent için bunun dışında başka başvurularının da olduğu bilgisini paylaşan Bağdemir, sürecin devam ettiğini, onların da patent hakkı alacaklarını umduğunu söyledi.

'Mekanik Rejeneratif Fren Sistemli Tekerlekli Sandelye'

Buluşun başta gelen amacı, tekerlekli sandalye kullanan bireylere daha kullanışlı ve güvenli bir ulaşım imkanı sağlamak. Buluş, tekerlekli sandalye kullanan kişilerin daha az fiziksel güç harcayarak daha kolay yol kat etmesiyle, ayrıca tekerlekli sandalye kullanıcılarına etkili bir fren sistemiyle daha güvenli bir sürüş deneyimi sunmasıyla ilgili. Buluş, özellikle tekerden kurma yayına gelen enerjiyi tekerlekli sandalye yokuş aşağı giderken depolayarak araç hızını yavaşlatan ve sonrasında sürücü zorlandığı zaman dişli sistemleri ile kuvvetin yönü değiştirilerek kurma yayındaki depolanmış olan enerjinin araca kuvvet desteği olarak kullanılmasının sağlanmasını sağlıyor.

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