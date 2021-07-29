Mersin Aydıncık'taki orman yangını ikinci gününde (4)

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MERSİN-ANTALYA KARA YOLU AÇILDI

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Boğsak mevkii ve Işıklı Mahallesi'nde sabah saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya kara yolu, ekiplerin müdahale ettiği alevlerin bu mevkide etkisinin azalmasıyla yeniden trafiğe açıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile destek verdiği yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.Mehmet OKUR/SİLİFKE(Mersin),(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Mehmet OKUR

2021-07-29 15:19:57



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