Bakan Yardımcısı İnce, Mersin'de yangından zarar gören vatandaşlarla buluştu

Orman yangınları nedeniyle Mersin'de bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Aydıncık ilçesine bağlı Karaseki ve Duruhan mahallelerinde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Karaseki Mahallesi'ne giden Bakan Yardımcısı İnce, yangından zarar gören mahalle sakinleri ile bir araya gelerek vatandaşların taleplerini dinledi. Yangınların söndürüldüğünü ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden İnce, “Afetten zarar gören tüm vatandaşlarımıza gerekli destek ve yardımları yapacağız” dedi.



“Devletimiz yanınızdadır, gereken neyse yapılacak”

Zarar tespit çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydeden İnce, tüm kurumlarla birlikte aktif olarak sahada olduklarını dile getirerek, “Devletimiz yanınızdadır, gereken neyse yapılacak. Tek tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizlere talimat verdi, yaraların sarılması için gerekeni yapmak sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.

İkametleri yangından zarar gören mahalle sakinleriyle de yakından ilgilenen İnce, gerekli tüm ihtiyaçların bir an önce karşılanacağını vurgulayarak, yangından zarar gören ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Daha sonra Duruhan Mahallesi'ne geçen Bakan Yardımcısı İnce, vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. İnce, devletin bütün imkanlarını seferber ettiğini dile getirerek, “Birlik ve beraberlik içerisinde bu afeti de inşallah atlatacağız” diye konuştu.

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