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Akdeniz Belediyesinden öğrencilere rehberlik desteği Gençler, meslek seçiminde uzman rehber öğretmenlerden destek alabilecek

İHA

Akdeniz Belediyesinden öğrencilere rehberlik desteği Gençler, meslek seçiminde uzman rehber öğretmenlerden destek alabilecek

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, üniversite sınavına giren Akdenizli gençlere, meslek seçiminde yol göstermek ve onları bilgilendirmek amacıyla rehberlik hizmeti başlattı. Üniversite sınava giren öğrencilere, uzman rehber öğretmenler eşliğinde meslek tercihinde yol gösterilecek.
Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, üniversite sınava giren Akdenizli öğrenciler, en doğru ve kendilerine uygun tercihi yapabilmek adına 520 Ağustos 2021 tarihleri içinde 08.0017.00 saatleri arasında; Yeni Mahalle 5347 Sokak Marabi Apartmanı No: 60 adresinde bulunan Akdeniz Belediyesi Kitap Kafe'yi ziyaret edebilecek. Başvuran öğrencilere burada yüz yüze ücretsiz rehberlik hizmeti sunulacak. Daha fazla bilgi almak isteyen öğrenciler ve yakınları, 03243363677 numaralı telefonu da arayabilecek.

Çocuğunuz okula hazır mı?
Akdeniz Belediyesi, ilkokula başlayacak çocuğu olan aileler için de yine uzmanlar gözetiminde Metropolitan Okul Olgunluğu Testini uyguluyor. Akdeniz Belediyesinin uzman psikolog ve psikolojik danışmanı tarafından uygulanan ücretsiz Metropolitan Testi ile ilkokul birinci sınıfa başlayacak olan çocukların okula başlamaya hazır olup olmadıklarını ölçülüyor. Test sayesinde ayrıca, eksik oldukları alanlar belirlenerek çocuklara özel destek verilip, eğitim öğretim hayatlarına iyi bir başlangıç yapmaları sağlanıyor.
Uzmanlarca uygulanan Metropolitan Okul Olgunluğu Testi için dileyen aileler, Akdeniz Belediyesine başvurabilecek, ayrıca 05527690807 numaralı telefondan da yetkililere ulaşıp bilgi alabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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