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Mersin'de derede toplu balım ölümü tedirginliği

DHA

Mersin'de derede toplu balım ölümü tedirginliği


Mithat ÜNAL/BOYAZI (Mersin), (DHA)MERSİN´in Bozyazı ilçesindeki derede bulunan binlerce balık, belirlenemeyen bir nedenle öldü. Ölümlerden tedirgin olan vatandaşlar, balıkların deniz kenarında kötü kokuya da neden olduğunu belirterek, tedbir alınmasını istedi.
Tekmen Mahallesi Sarıgöl mevkisindeki derede bulunan binlerce balık, bilinmeyen bir nedenle öldü. Ters akıntı nedeniyle denizle bağlantı bölümü kapalı olan, 15 metre genişliğinde, 500 metre uzunluğundaki derede ölen balıkların arasında 2-3 kilo ağırlığındaki balıkların da bulunması, vatandaşları tedirgin etti. Kapanan dere ağzı nedeniyle sudaki oksijenin azalması, zirai ilaçların dere suyuna karışması ve sitelerin atık sularını arıtmadan dereye akıtmaları nedeniyle balık ölümlerinin yaşandığı iddia edildi.
Mahalle sakinlerinden Cafer Ata (39), balık ölümlerinin birkaç gün önce başladığını fark ettiklerini söyleyerek, "Daha önce hiç böyle bir şey görmedik. Balıkların ölmeye başlamasıyla etrafta keskin bir koku etkili olmaya başladı. Sonra derenin ağzı kapalı ama kumsalın altından geçen su, denize kırmızı olarak akıyor. Denizde yüzmeye korkar olduk. Yetkililerin bir an önce bunun nedenini bulmaları gerekir" dedi. 
'ÇEVREYE YAYILAN KOKUDAN FARK ETTİK'
İlçede esnaflık yapan Usul Şimşek (45) ise denize geldiklerinde çevredeki keskin kokudan rahatsız olduklarını dile getirdi. Şimşek, yetkililerin bir an önce bu durumu çözüme kavuşturmasını istedi.
Balık ölümlerini sosyal medya hesabından paylaşan Halil Kılınç (35) da, 3 günden bu yana ölümlerin devam ettiğini vurgulayarak balık ölümlerine karşı gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Bozyazı Mithat ÜNAL
2021-08-09 11:21:15

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