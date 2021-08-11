Saha personeline ‘Kapasite Geliştirme Eğitimleri’ veriliyor

– Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Hayata Destek Derneği öncülüğünde düzenlediği ‘Kapasite Geliştirme Eğitimleri’ başladı. Kadın, çocuk ve mültecilerle sürekli temas halinde bulunan saha personeline yönelik düzenlenen eğitimlerde, haklar ve bu haklara erişim konularında bilgilendirmeler yapılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hayata Destek Derneği öncülüğünde, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi ile Sosyal Hizmetler Dairesi iş birliğinde düzenlenen ‘Kapasite Geliştirme Eğitimleri’nin ilki yapıldı. 5 Ağustos’ta başlayan eğitimler haftalık periyotlar halinde yapılarak, 3 Eylül’de sona erecek.



Eğitimlerde hem teorik bilgi hem de saha deneyimleri paylaşılıyor

Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairelerinin sahada kadın, çocuk ve mültecilerle sürekli temas halinde olan personelinin katıldığı eğitimde; Çocuk Güvenliği, Mülteci Hukuku, Temel İnsani Yardım Standartları, Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet, Psikolojik İlk Yardım gibi konular hakkında bilgiler veriliyor. Hayata Destek Derneğinin uzman personel ve yöneticileri ile Büyükşehir Belediyesinin saha personeli eğitimlerde saha deneyimlerini de paylaşıyor.



“Sahada birebir çok aktif çalışma yürütüyoruz”

Hayata Destek Derneği Kurucu Yöneticisi Leyla Özer, kuruldukları günden bu yana aktif çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Yaklaşık 4 senedir Mersin’de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Afetlerden etkilenmiş topluluklar ile çalışıyoruz. Kişilerin hak ve hizmetlere erişimi için çalışmalar yürütüyoruz. Şu anda Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ‘Kapasite Geliştirme Eğitimleri’ yapıyoruz. Hayata Destek Derneği, 2005 yılından beri alanda aktif çalışmalar yürütüyor ve belli birikimlerimiz var. Bu uzmanlıklarımızı, deneyimlerimizi kurumlarla paylaşarak aslında kapasite geliştirme çalışmaları sürdürmek istiyoruz. Literatür bilgimizden ve uzmanlığımızdan ziyade sahada birebir çok aktif çalışmalar yürütüyoruz ve bunları deneyimlerle birleştirince aslında çok daha dolu eğitimler çıkıyor ortaya. Bunu fark ettikten sonra aslında bu eğitimlere döndük yüzümüzü” dedi.

Dezavantajlı gruplara karşı farklı bakış açıları geliştirmek istediklerini belirten Özer, belediyelerin dezavantajlı gruplarla doğrudan temas halinde olduklarını ve bu eğitimleri çok önemsediklerini söyleyerek, “Mesela çocuk haklarından bahsediyoruz. Dışarıda yürürken bir çocuk işçi gördüğümüzde artık ona farklı bir gözle bakabiliyoruz. Birazcık da bu bilgi seviyesini arttırmak, kapasiteyi arttırmak ve aslında bireylerin özel hayatında da iş hayatında da bu bilgileri kullanmasını ve bu farkındalığın artmasını amaçlıyoruz. Mesela çocuk işçiliği konusunda bildirim yükümlülüğümüz var çocuklara karşı. Mültecilerin hak ve hizmetlere erişmesi gerekiyor ama aslında bunun doğru bilgisi nedir? Biliyorsunuz çok kirli bilgi de var; biraz daha bu bilgileri doğrulamak ve eşitlemek adına bu eğitimleri gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Özer, büyükşehirlere verdikleri eğitimleri çok önemsediklerini sözlerine ekleyerek, “Belediye dediğimiz aslında çocukla, kadınla, erkekle, mülteciyle herkesle bir şekilde kontak kuran, bir yerde karşılaşan bir kurum. O yüzden belediyelere verdiğimiz eğitimleri çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.



“Eğitimler daha çok sahada çalışan personele yönelik”

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Uyum Masasında görevli Çağan Coşkuner de programın Çocuk Koruma Eğitimi ile başladığını ve eylül ayının ilk haftasına kadar devam edeceğini söyledi. Coşkuner, “Bu eğitimler, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının daha çok sahada çalışan ve Mersin’de yaşayan mültecilerle sürekli temas halinde olan personeline yönelik” diye konuştu.

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