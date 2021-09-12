Toroslar Belediyesinden 112 ekiplerine pastalı sürpriz

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, toplum sağlığını korumak adına korona virüsle mücadelede özveriyle çalışan sağlık ekiplerine pastalı sürpriz yaparak teşekkür etti.

Toroslar Belediyesi'nin, 'Dünya İlk Yardım Günü' kapsamında belediye personeline yönelik düzenlendiği 'ilk yardım' eğitiminde duygu anlar yaşandı. Başkan Yılmaz'ın da birim müdürleriyle katıldığı eğitimde, Toroslar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri, '112 Acil Servis'i arayarak acil vaka ihbarında bulundu. 112 Acil Servisi amirlerinin daha önceden konuyla ilgili bilgilendirildiği ihbarı alan sağlık ekipleri ise amirlerinin yönlendirmesiyle ambulansla kısa sürede ilk yardım eğitiminin verildiği Toroslar Belediyesinin Makine İkmal Müdürlüğüne geldi. Yapılan bu sürpriz karşısında şaşıran sağlık ekipleri duygularını gizleyemedi.

Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, tüm sağlık çalışanları adına 112 Acil Servisi ekibine teşekkür ederek, çiçek takdim etti ve 'Dünya İlk Yardım Gün'lerini kutladı.

"Bu güzel kutlamayı hiçbir zaman unutmayacağız"

Sağlık ekipleri, üzerinde 'ilk yardım hayat kurtarır' sloganının yer aldığı pastayı da Başkan Yılmaz ile keserek, nazik düşüncesinden dolayı Yılmaz'a teşekkür ettiler. Hayatlarının şokunu yaşadıklarını ve çok duygulandıklarını belirten sağlık ekipleri, kendileri için yapılan böyle anlamlı bir kutlamayı hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade ettiler.

"Sağlık çalışanlarımıza minnettarız"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sağlık çalışanlarını pandeminin kahramanları olarak niteleyerek, "Sağlık çalışanlarımız için anlamlı olan bugünde onların yanlarında olduğumuzu göstermek amacıyla böyle bir sürpriz yapmak istedik" dedi.

Yılmaz; "Personelimize yönelik düzenlediğimiz ilk yardım eğitiminin ardından çağrı üzerine gelen 112 Acil Servisi ekibine pastalı bir sürpriz yaparak günlerini kutladık. Onlar burada bir vaka olduğunu sanıyorlardı ama amirleri vakanın olmadığını, kendileri için özel bir program hazırladığımızı biliyorlardı. Onlar burada diye, diğer ekip arkadaşları da bir mağduriyet yaşamadı. Kendileri, sağlık konusunda yaşadığımız sıkıntılarda bize yardımcı olan sağlık çalışanlarımızı temsil ettiler. Sağlık çalışanlarımız özellikle pandemi döneminde çok büyük fedakarlıklarla bizlere hizmet ettiler. Özverili çalışmalarından dolayı minnettarız. Başarılarının devamını diliyoruz" diye konuştu.

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