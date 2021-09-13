Mersin sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısına karşı temizlik yapıldı

Mersin'de Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ait atıklar görülmesi üzerine Tarsus plajında temizlik çalışması yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Suriye’de bulunan bir termik santralden 24 Ağustos’ta denize sızan ve 15 bin ton olduğu açıklanan petrol Doğu Akdeniz’deki birçok kentin sahillerine ulaştı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, Mersin sahillerini de tehdit eden petrol atıklarının çevreye verdiği zararı en aza indirmek için Tarsus plajında temizlik çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yanı sıra Tarsus Belediyesinin de personel desteği verdiği ve Çevre İl Müdürlüğü ekiplerinin de takip ettiği çalışma kapsamında Berdan Nehri'nin denize döküldüğü alanın hem doğusunda hem de batısında petrol atıklarının temizlenmesi için çalışma yapıldı. Kumsala kadar uzanan petrol atıklarını toplayan ekipler, kilometrelerce uzunluğundaki alanda temizlik faaliyetini yerine getirdi. Atıklar poşetlere konularak bertaraf edildi. Mavi yüzgeçli yengeç başta olmak üzere bazı deniz canlılarının ölerek sahile vurduğu gözlendi.



“Olası tehditlere karşı teyakkuz halindeyiz”

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Şube Müdürü Vekili İbrahim Can, Suriye’nin Baniyas Termik Santrali'nde meydana gelen petrol sızıntısının Akdeniz’e kıyısı olan ülkeleri tehdit altına aldığını ifade ederek, şunları söyledi:

“Ülkemiz sınırları içerisinde ilk etapta Hatay’ın Samandağ ilçesinde Samandağ sahillerinde, akabinde Karataş sahillerinde ve şu anda da Tarsus Berdan Nehri'nin denize döküldüğü kısmın doğusunda ve batısında küçük parçacıklar halinde görülmektedir. Sızan yaklaşık 15 bin ton yakıt, sahillerimizi tehdit altında bırakmaktadır. Ulaştırma Bakanlığının ve liman başkanlıklarının sahillerde, açıklarda bu şekillerde temizleme çalışmaları yaptığını biliyoruz. Ancak rüzgar yönüyle sahillerimize kadar geleceğini, bu parçacıkların, bu oluşumların sahillerimizde olacağını ön görüyorduk. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı olarak gerek araç ve ekipmanlarımızla, gerek personellerimizle olası tehditlere karşı zaten teyakkuz halindeyiz."



“Tehlike gördüğümüz noktada belediye olarak buna müdahale edeceğiz”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, meclis toplantısında petrol sızıntısının Mersin sahillerine de ulaşabileceği uyarısında bulunmuş ve ekiplerin teyakkuz halinde beklediğini söylemişti. Seçer, “Petrol sızıntısının tahribatı bizim sahillerimizi de vurabilir. Ama tabii ki hazırlıklıyız. Herhangi bir tehlike gördüğümüz noktada belediye olarak buna müdahale edeceğiz” ifadelerine yer vermişti.

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