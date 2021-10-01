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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erdemli’de yol çalışmaları devam ediyor

İHA

Erdemli’de yol çalışmaları devam ediyor

– Erdemli Belediyesi, yol çalışmaları kapsamında, kırsal mahallelerden Veyselli’de üretimin ve üreticinin önünü açmak için yolları asfaltlıyor.
Mersin’in Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri merkezin yanı sıra kırsal mahallelerde de üreticilerin yollarını iyileştirmek için hummalı bir çalışma yürütüyor. Erdemli Belediyesinin bu kez çalışma adresi kırsal kesimde bulunan Veyselli Mahallesi oldu.
Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu’nun her daim üreten insanların yanında olduğunu belirten Veyselli Mahallesi Muhtarı Bülent Arslan, “Bizim Veyselli Mahallemizin eski köy dediğimiz mevki burası, mucur çalışması, asfalt çalışması veya stabilize yol çalışması şimdiye kadar olmadı. Mükerrem başkanımıza konuyu ilettik, ardından asfalt çalışmamıza başlandı ve şu anda ekip yoğun bir şekilde çalışıyor” diyerek, teşekkür etti.
Üretimin önündeki engellerin kaldırılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden çiftçi Ziya Çelik de “Benim gibi birçok arkadaş geniş çaplı üretim yapıyor. Üretmiş olduğumuz ürünleri şehir merkezindeki tüketim pazarlarına taşımacılık konusunda büyük ciddi sorunlarımız vardı. Şu andaki yapılan yol çalışmaları neticesinde mahsullerimizin daha iyi, kaliteli bir şekilde pazarlara ulaşmasında ciddi bir iyilik yapıldı” diye konuştu.
Öte yandan, ekiplerin çalışmalarının 5 ayrı noktada aralıksız devam ettiği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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