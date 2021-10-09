Kaymakam Kalkan: "Muhtarlarımız devletimizin gözü ve kulağıdır"

Mersin’in Bozyazı ilçe Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan, ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Bozyazı Öğretmenevinde yapılan muhtarlarla istişare toplantısına, Kaymakam Muhsin Duran Kalkan’ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Turhan Tuna, ilçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kadir Dölek, ilçe Emniyet Müdürü Cevdet Sökmen, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı. Muhtarlığın önemine vurgu yapan Kaymakam Kalkan, “Muhtarlık devletimiz ve vatandaşlarımız arasındaki köprü, en önemli kademedir. Muhtarlarımız, devletimizin gözü, kulağı ve vatandaşa dokunan en sıcak elidir” dedi.

Kalkan'ın konuşmasının ardından 26 mahalle muhtarı, tek tek söz alarak mahalleleriyle ilgili taleplerini ve sorunlarını dile getirdi. Muhtarların talep ve sorunlarını dinleyen Kalkan, katılımlarından dolayı muhtarlara teşekkür etti.

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