Bozyazı'da orman yangını (1)

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MERSİN, (DHA)MERSİN'in Bozyazı ilçesine bağlı Gözce Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Bozyazı ilçesine bağlı Gözce Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekipleri yönlendirildi. Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Bozyazı MERSİN, (DHA)

2021-11-10 11:04:58



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