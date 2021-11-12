Bozyazı’da bin çam fidanı toprakla buluştu

– Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Mersin’in Bozyazı ilçesinde bin adet çam fidanı toprakla buluştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla ilan edilen Milli Ağaçlandırma Gününde Bozyazı ilçesinde ağaç dikim etkinliği yapıldı. "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik, Tekmen Mahallesi Kahvelik mevkisinde gerçekleşti. Etkinliğe Bozyazı Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan, Belediye Başkan Vekili Turan Tuna, Bozyazı Orman İşletme Müdürü Kenan Çetin, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Fidan dikim töreninde konuşan Bozyazı Orman İşletme Müdürü Çetin, geçtiğimiz temmuz ve ağustos aylarında Bozyazı’da ve Türkiye’nin farklı yerlerinde orman yangınları çıktığını belirterek, “Orman yangınlarıyla hepimizin ciğerleri yandı. Yanan yerlerdeki kayıp sadece ağaç değildi, orada yaşayan canlılara ve ekolojik sisteme zarar verdi. Bu afete maalesef hepimiz canlı canlı şahit olduk. Hem yanan yerleri yeniden yeşertmek hem var olan orman varlığımızı korumak ve artırmaya yönelik yapmış olduğumuz bu etkinlik hayal ettiğimiz yeşil vatana bizleri bir adım daha yaklaştıracak. Ülkemizin tamamında bakanlığımızca 84 milyonumuzun her bir ferdi için 3 fidan, toplamda 252 milyon fidan bugün toprakla buluşacak ve sizler de bizlerle birlikte bu ana tanık olacaksınız. Orman demek hayat demek, huzur demek, nefes demek. Etkinliğimize katılarak, dikecek olduğunuz her bir fidanla çocuklarımıza, ülkemize, dünyamıza ve geleceğimize nefes olduğunuz için hepinize teşekkür ederim” dedi.

Konuşmanın ardından bin adet çeşitli türden çam fidanı toprakla buluşturuldu.

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