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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Küçük Müslüme’nin ailesi adliyeye sevk edildi

İHA

Küçük Müslüme’nin ailesi adliyeye sevk edildi

Mersin’in Gülnar ilçesinde Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme’nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmasının 10’uncu gününde cansız bedeninin bulunmasının ardından jandarma tarafından gözaltına alınan aile fertleri, 4 gün süren ifade sonrası bugün adliyeye sevk edildi.
Konargöçer yaşam sürdüren Sarıkeçili Yörüklerden Yağal ailesi, Konya Bozkır bölgesinden kışı geçirmek için Mersin’in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi'ne geldi. Burada 10 Kasım’da çadır kuran 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal ailesinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme aynı gün saat 17.00 sırlarında bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu. Aile ve çevredekilerin yaptığı aramada bulunamayan küçük kız için haber verilmesi üzerine jandarma, itfaiye, AKUT, UMKE, belediyeler ve AFAD’a bağlı ekipler sevk edildi. Bölgede 200 kişiden oluşan profesyonel ekiple, belediye, çeşitli kurum ve gönüllülerin katıldığı 300 kişi, 12 kilometrelik vadi, orman ve dağlık alanda defalarca arama çalışması yaptı. Çalışmalara iz takip, kadavra ve kokuya duyarlı köpekler, insanlı keşif uçağı, termal dronelerde destek verdi ancak küçük kızın cansız bedeni 10 gün sonra 19 Kasım’da çadırın yaklaşık 7 kilometre arka tarafında, 500 metre yükseklikte orman ve kayalık alanda bulundu. Yapılan otopsi sonrası minik Müslüme’nin cenazesi, akrabalarının yaşadığı Karaman’da toprağa verildi.
Bu gelişmeler üzerine o gün şehir dışında olan abla hariç tüm aile bireyleri geçtiğimiz cuma günü gözaltına alındı. Gülnar İlçe jandarma Komutanlığında ifadeleri alınan aile bireylerinden dede, nine, baba Mehmet, anne Selvi ve 4 çocuğu ilçe devlet hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek Hükümet Konağında bulunan Gülnar Adliyesi’ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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