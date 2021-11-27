Tarsus İdmanyurdu - Pazarspor: 0-1 

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Okan ÇALIŞKAN / TARSUS (Mersin), (DHA)STAT: Tarsus

HAKELER: Burak Olcar, Hakan Erkan, Osman Buruk

Tarsus İdmanyurdu: Abdulaziz xx- Cengiz (Dk. 68 Okan), Yasin (Dk. 85 Ferhat), Niyazi (Dk. 75 Yılmaz), Alperen, Tufan, Azad (Dk. 75 Artun), Ahmet, Sefa, Furkan (Dk. 85 Hüseyin), Sinan

PAZARSPOR: Tunahan- Kadir, Onur (Dk. 80 Muhammed Çavuşoğlu), Hüseyin, Muhammed Emin (Dk. 68 Uğur), Emrah (Dk. 15 Oğuzhan) Birkan, Muhammed Mustafa (Dk. 80 Okan), Mehmet, Yusuf, Berk

GOL: Dk.72 Uğur (Pazarspor)

SARI KARTLAR: Azad, Alperen, Yasin, Ferhat (Tarsus İdman Yurdu) Oğuzhan, Tunahan, Muhammed Mustafa, Eray (Pazarspor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdmanyurdu, sahasında Pazarspor´a 1-0 yenildi. DHA-Spor Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-11-27 17:23:57



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