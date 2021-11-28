Tarsus'ta Karavan Park hizmete girdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarsus'ta Karavan Park hizmete girdi

İHA

Tarsus'ta Karavan Park hizmete girdi

Tarsus Belediyesince bölgede bir ilke imza atılarak oluşturulan Karavan Park hizmete açıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karavan Park hizmete açılmasından kısa süre sonra ilgi odağı oldu. Yurtiçinden ve yurtdışından çok sayıda karavancı Tarsus’un en güzel yerinde kurulan Karavan Parkta tatilin tadını çıkardı.
Tarsus Şelalesi kıyısında kurulan karavan parkın en önemli özelliği hem doğal güzelliklere hem de tarihi kent merkezine oldukça yakın olması. Konaklama için karavan parkı seçenler, gün içerisinde Tarsus’un tarihi kent merkezini, çarşılarını gezebiliyor. Karavan park içerisinde ayrıca endemik ve aromatik şifa bitkiler, portakal, limon ve mandalina ağaçları var.
Tarsus Belediyesi karavan parkı kullanan gezginlere konaklama, su ve elektriği de ücretsiz olarak sağlıyor. 30 karavan kapasiteli parkta ayrıca çadır kamp alanı da var.
Tarsus karavan parkı bu özellikleri sayesinde kısa sürede adını duyurdu ve ilgi odağı oldu. Şuan Danimarka, Almanya, İtalya’dan ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden gezginler, aileleriyle birlikte karavan parkta konaklıyor.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da karavan park alanını gezdi, misafirlerle sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocuk Bilim ve Teknoloji Atölyesi öğrencilerinden büyük başarı
YEREL HABERLER Çocuk Bilim ve Teknoloji Atölyesi öğrencilerinden ...
Başkan Seçer esnafla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Seçer esnafla bir araya geldi
Mezitli'nin üretici kadınları Anıtkabir'i ziyaret etti
YEREL HABERLER Mezitli'nin üretici kadınları Anıtkabir'i ziyaret ...
Mersin’de bir tırda bin litre etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin’de bir tırda bin litre etil alkol ele ...
MESKİ, su sayaçlarındaki donma tehlikesine karşı uyardı
YEREL HABERLER MESKİ, su sayaçlarındaki donma tehlikesine karşı ...
Nükleerin birleştirdiği hayatlar Akkuyu NGS'de görevli Türk mühendis çift Canan ve Burak Alatlı: "Atom bizi birleştirdi" "Tek arzumuz, kızımız ve tüm çocuklara temiz ve güvenli bir gelecek bırakmak"
YEREL HABERLER Nükleerin birleştirdiği hayatlar Akkuyu NGS'de ...
Tarsus'taki Maraton Fuarı büyük ilgi gördü
YEREL HABERLER Tarsus'taki Maraton Fuarı büyük ilgi gördü
Müslüme'nin ölümüyle ilgili haberlerde yayın yasağını ihlal edenlere soruşturma açıldı
YEREL HABERLER Müslüme'nin ölümüyle ilgili haberlerde yayın yasağını ...
Mersinli nikah memuru, tavsiyeleriyle fenomen oldu Mersin Büyükşehir Belediyesi Nikah Memuru Dilek Yörük, genç çiftlere evlilik cüzdanını vermeden önce yaptığı konuşmayla Türkiye’nin konuştuğu isim oldu Genç çiftlere verdiği tavsiyeler sosyal medyada paylaşılınca bir anda ilgi odağı olan Yörük’ü kısa sürede 2 milyonun üzerinde kişi izledi Dilek Yörük: “Bir cümle belki gerçekten hayatımızı değiştirebilir. Buna çok inanıyorum. İnsanlara evlilikle alakalı tüyo vermek beni çok mutlu etti”
YEREL HABERLER Mersinli nikah memuru, tavsiyeleriyle fenomen ...
Tarsus İdmanyurdu - Pazarspor: 0-1 
YEREL HABERLER Tarsus İdmanyurdu - Pazarspor: 0-1 
Tarsus'ta terör operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Tarsus'ta terör operasyonu: 5 gözaltı
TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 0 - Pazarspor: 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 0 - Pazarspor: 1
6. Mersin Uluslararası Tiyatro Festivali başladı
YEREL HABERLER 6. Mersin Uluslararası Tiyatro Festivali başladı
Müslüme'nin anneannesi: Söylentiler nedeniyle kafamızı kaldıracak halimiz kalmadı
YEREL HABERLER Müslüme'nin anneannesi: Söylentiler nedeniyle ...
Mersin'de terör operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de terör operasyonu: 5 gözaltı
Kadın üreticiler, Özgecan Aslan Barış Meydanında buluştu
YEREL HABERLER Kadın üreticiler, Özgecan Aslan Barış Meydanında ...
Petrozavodskmash, Akkuyu Nükleer Güç Santralinin ikinci ünitesi için ilk ekipmanı üretti
YEREL HABERLER Petrozavodskmash, Akkuyu Nükleer Güç Santralinin ...
Müslüme’nin yaşadığı kıl çadırı anneanne ve babaanne bekliyor Müslüme’nin annesi Selvi Yağal, Mersin’de kadın sığınma evine yerleştirildi
YEREL HABERLER Müslüme’nin yaşadığı kıl çadırı anneanne ve babaanne ...
Seçer: "Muazzam potansiyeli olan bir kentiz"
YEREL HABERLER Seçer: "Muazzam potansiyeli olan bir kentiz"
Mersin Valiliğinden CHP mitingine ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Mersin Valiliğinden CHP mitingine ilişkin açıklama
Mezitli’de Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi törenle hizmete açıldı
YEREL HABERLER Mezitli’de Kadın ve Çocuk Danışma Merkezi törenle ...
Araçlara çarpıp, 'Cep telefonumu kırdın' diyerek dolandırıcılık yapan şüpheliye gözaltı
YEREL HABERLER Araçlara çarpıp, 'Cep telefonumu kırdın' diyerek ...
13. Uluslararası Tarsus Maratonu'na doğru Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, maraton öncesi basın mensuplarıyla buluştu
YEREL HABERLER 13. Uluslararası Tarsus Maratonu'na doğru Mersin ...
Müslüme’nin ölümüyle ilgili yayın yasağına uymayanlara suç duyurusu
YEREL HABERLER Müslüme’nin ölümüyle ilgili yayın yasağına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.