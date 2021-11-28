Tarsus'ta Karavan Park hizmete girdi

Tarsus Belediyesince bölgede bir ilke imza atılarak oluşturulan Karavan Park hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karavan Park hizmete açılmasından kısa süre sonra ilgi odağı oldu. Yurtiçinden ve yurtdışından çok sayıda karavancı Tarsus’un en güzel yerinde kurulan Karavan Parkta tatilin tadını çıkardı.

Tarsus Şelalesi kıyısında kurulan karavan parkın en önemli özelliği hem doğal güzelliklere hem de tarihi kent merkezine oldukça yakın olması. Konaklama için karavan parkı seçenler, gün içerisinde Tarsus’un tarihi kent merkezini, çarşılarını gezebiliyor. Karavan park içerisinde ayrıca endemik ve aromatik şifa bitkiler, portakal, limon ve mandalina ağaçları var.

Tarsus Belediyesi karavan parkı kullanan gezginlere konaklama, su ve elektriği de ücretsiz olarak sağlıyor. 30 karavan kapasiteli parkta ayrıca çadır kamp alanı da var.

Tarsus karavan parkı bu özellikleri sayesinde kısa sürede adını duyurdu ve ilgi odağı oldu. Şuan Danimarka, Almanya, İtalya’dan ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden gezginler, aileleriyle birlikte karavan parkta konaklıyor.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da karavan park alanını gezdi, misafirlerle sohbet etti.

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