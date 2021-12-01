Vali Su, MTOSB otoban bağlantı yolu inşaatında incelemelerde bulundu

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi otoban bağlantı yolunun inşaat alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

MersinTarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Müteşebbis Heyet kasım ayı toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi. MTOSB hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı.

Daha önceki toplantılarda alınan kararlarla ilgili bilgi verilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının ardından 2020 yılında MTOSB’de kurulan MersinTarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunu ziyaret eden Vali Su, sanayinin beklentilerine cevap veren yeterli bilgi, beceri ve yetkinliklerle donanmış teknik elemanlar yetiştirmeyi amaçlayan yüksekokul hakkında Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın’dan bilgi aldı.

Vali Su, daha sonra müteşebbis heyet üyeleriyle birlikte MTOSB otoyol bağlantısında yürütülen çalışmaları inceleyerek, Karayolları Bölge Müdürü Mehmet Fidan’dan ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

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