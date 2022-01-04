Otomobilin altına giren yılanı itfaiye çıkardı

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Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin altına giren bir yılan, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak, doğaya bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Silifke ilçesine bağlı Göksu Mahallesinde yolda yürüyen Fatma Duman isimli vatandaş, park halinde duran bir otomobilin altında gördüğü siyah renkli yılanı oyuncak zannetti. Oyuncağa benzettiği yılana yaklaşan Duman, bu sırada cismin hareket ettiğini fark etti. Otomobilin altına giren cismin yılan olduğunu gören vatandaş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesine bağlı ekipler, yılanı bulunduğu yerden çıkartarak, doğaya bıraktı.

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