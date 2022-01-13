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Mersin'in Erdemli ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan kamyonet devrildi, sürücüler yara almadan kurtuldu.

Kaza, ilçeye bağlı Alata Mahallesi Şehit Zekeriya Türer Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, N.M. idaresindeki 33 VFL 70 plakalı hafif ticari araç ile M.G. yönetimindeki 33 VKL 84 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonet devrilirken, iki sürücü de yara almadan kurtuldu.

Kaza ile ilgili polis olay yerinde inceleme yaptı.

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